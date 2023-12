Le corps humain, nu ou vêtu, champ de prédilection de nombreux artistes, s’est dévoilé dans l’exposition présentée à la Ferme de Corcelle de Châtenoy le Royal.

Amateurs de peintures, de tapisseries, de sculptures sont venus découvrir entre le 18 novembre et le 3 décembre l’exposition intitulée En 2023 La Ferme a du Corps, expositions d’œuvres d’une vingtaine d’artistes qui ont traité un sujet le corps sous toutes ses formes, surtout sous toutes leurs inspirations.

Le corps, en art et toutes disciplines artistiques, époques et civilisations confondues, a été et reste un des thèmes récurrents où apparaissent les normes esthétiques, la beauté, la monstruosité, le pouvoir, l’influence des époques, des désirs, des choix de vie… Chaque artiste dans cette exposition est le reflet de lui-même par rapport à son corps et celui des autres.

Info Chalon a rencontré Bernadette Grozelier "Art textile" en pleine confection d’un personnage à partir de gants, lors de l’atelier textile du 2 décembre.

IC : Bernadette, quelles sont entre guillemets vos spécialités ?

Bernadette Grozelier : « je pratique la laine tricotée, le crochet, le tricotin, le patchwork, j’ai toujours aimé ça. »

IC : Parlez-nous de votre travail en cours.

Bernadette : « Pour la démo de l’atelier d’Art textile ouvert au public pendant l’expo, j’ai voulu créer un personnage à partir du détournement textile et d’objets de leur fonction première, entre autre à partir de gants de toutes sortes récupérés çà et là, modernes ou anciens, courts, longs du style gants d’opéra. Pour le support de mon personnage, je vais utiliser des bandes de tissus pour habiller le socle et voir après comment je vais pouvoir fixer mon personnage dessus.».

Cet atelier faisait partie des 7 ateliers différents de démonstrations organisés durant l’exposition.

"IHH 12" de Mari Gautier et Isabelle Hervé, un travail à quatre mains réunissant peinture et broderie dans un ensemble de créations où le corps se dessine, se tisse, se couvre de peinture pour en faire ces merveilleuses œuvres.

De nombreux artistes ont travaillé à partir de modèle vivant pour réaliser leurs tableaux. Corps de femmes, d’hommes dans des postures choisies lors de poses très courtes révélant sous quelques coups de crayons, de pinceaux, de sculptures,… l’expression, la vision de l’artiste, une sorte de regard tourné vers soi-même, sur la manière de voir son image. Des aquarelles d’Annie Pécoil aux plus contemporaines réalisations de "Body painting" de Sabrina Vailleau-Lanni en passant par les graffs de Snare, il n’y avait pas l’ombre d’un doute sur la qualité de cette exposition qui n’a laissé aucun visiteur indifférent.

De jour, les images renvoyées par les sculptures sont différentes de celles de nuit qui, avec les jeux de lumières orchestrés par Jean-Noël Launay, donnaient une autre dimension artistique à tous ces corps métalliques modelés par Michel Dufour, Noémie Houssin ou de bois de Francis Ferret.

Une fois de plus Arlette Pascal et Jean-Noël Launay ont su apporter une touche différente à cette exposition d’automne à la Ferme de Corcelle mais ils ne sont pas en reste pour avoir en tête et dans les pinceaux d’autres projets tout aussi intéressants.

C.Cléaux