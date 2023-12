Maxime PIELUCHA-MELEY nouvelle ceinture Noire du J.C.C.

C’est encouragé par sa maman, elle même ceinture Noire, que Maxime a débuté le Judo dans la région Parisienne lorsqu’il avait 6 ans..Puis un déménagement dans notre beau département a eu raison de son expérience sur les tatamis et ce n’est que bien plus tard, il y a maintenant seulement 3 ans, que Maxime a de nouveau poussé les portes d’un Dojo et ce fût celui de la rue de la paix.

Même si il avait quelques lointaines bases, le jeune homme impatient mais attachant avait envie de rattraper le temps perdu et c’est avec un certain appétit technique qu’il a gravi les grades à vitesse grand V. Il a pu compter sur la générosité de ses camarades du Judo Club Chalonnais et de son professeur Yann DU CLOSEL afin de parfaire son travail pour passer avec brio l’épreuve des Katas et de l’Uv technique au mois de Mai dernier à Lons Le Saunier. Il ne lui manquait alors que les points en compétition, 5 combats gagnés par Ippon, ainsi que l’Uv de l’arbitrage qu’il a obtenus dernièrement à St Marcel.

C’est avec une certaine émotion, que Maxime s’est vu remettre sa ceinture Noire des mains de son prof Yann, devant sa famille et ses amis venus en nombre pour cette cérémonie si particulière dans la vie d’un Judoka.

Un grand bravo pour Maxime qui ne compte pas en rester là, puisque depuis cette saison, et du haut de ses 18 ans, il compte donné de son temps et de sa générosité pour l’association, en intégrant le comité directeur du Club, qu’il considère comme sa 2ème famille, et qu’il a décidé de se lancer dans la formation pour son 2ème Dan.

Et Tout ceci, en plus de son travail dans l’entreprise de BTP auprès de son Papa.Un belle leçon de volonté comme on aimerait le voir plus souvent !