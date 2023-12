Enorme succès du concours de pétanque organisé par le club de Saint Loup de Varennes

La doublette Fred Michel et Fabien Fleury remporte le concours. Le photoreportage info-chalon.com

Soixante-treize doublettes ont répondu à l’invitation du Président de l’Association Sportive pétanque de Saint Loup de Varennes, Arnaud Giacomin, pour son concours de fin d’année organisé sur une demi-journée (l’après-midi) au boulodrome de Chalon-sur-Saône.

Des pétanqueurs venus de toute la région et même de l’Eure et Loire et de Romans (Maxime FLEURIEAU champion du monde junior il y a 2 ans) se sont confrontés aux champions locaux et aux joueurs des clubs voisins.

Le concours doublette a commencé à 13 heures 00 à la plus grande joie des spectateurs venus nombreux. Les finales se sont terminées très tard dans la soirée et toujours dans une ambiance très conviviale.

Félicitons ce club de Saint Loup de Varennes composé de nombreux licenciés pour son organisation sans faille qui a permis un bon déroulement du concours.

Clin d’œil à la sympathique équipe féminine de la table de marque,

Aux joyeux lurons derrières la buvette,

Résultat du concours A

- 1/4 Finale

- FLEURY F/MICHEL F (ST LOUP VARENNES-BOURBON LANCY) battent NOLLE S/NOLLE M (Pétanque Pont de Fer)

- JORLAND E/KUSIAK L (CHATENOY EN BRESSE) battent BUCHAILLOT A/CRASSAVA J (CRISSEY)

- DURAND A/FLEURIEAU M (Paray/Romans) battent BUCHOT F/FLAHAUT M (non homogène)

- VEAU JP/SAYVONGSA S (ORMES) battent TOROBORELLI S/BRUNAUD S (ST MARCEL)

- 1/2 finale

- VEAU JP/SAYVONGSA S battent JORLAND G/KUSIAK L

- FLEURY F/MICHEL F battent DURAND A/FLEURIEAU M

Finale

- FLEURY F/MICHEL F battent VEAU JP/SAYVONGSA S

CONCOURS B

- 1/2 finale

- DEMONTFAUCON C/DENYS S battent OLIVERI V/FERREIRA D

- FERREIRA F/LOR K battent BERNARD JJ/BASSO R

- Finale

- DEMONTFAUCON C/DENYS S battent FERREIRA F/LOR K

Le club remercie ses licenciés, ses bénévoles et ses partenaires qui ont également contribué à la réussite de cette manifestation.

