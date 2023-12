Quelques podiums des Championnats de France Benjamins de natation qui se sont déroulés au Cercle Nautique de Chalon-sur-Saône

Le photoreportage info-chalon!

Du samedi 16 décembre au dimanche 18 décembre, organisé par le Cercle Nautique Chalonnais, à lieu à l’Espace Nautique de Chalon-sur-Saône, les Championnats de France Benjamins de natation (catégorie 1ère et 2ème année). Une compétition qui se déroulait ce dimanche 17 décembre en présence de Dominique Melin, Vice-présidente en charge des Sports au Grand Chalon, de Gilles Sezionale, Président de la Fédération Française de Natation et de Patrick Trioen, Président du Cercle Nautique Chalonnais assisté des membres de son Comité Directeur, de Patrice Martin, Directeur du Centre Nautique…

Sur le weekend, étaient présents 822 nageurs représentants 302 structures de natation française y compris les territoires d’Outre Mer qui participaient à cette compétition.Des jeunes nageurs benjamins qui ont été divisés en plusieurs catégories, pour la catégorie dames : Benjamines 12 ans, benjamines 13 ans et jeunes 14 ans et pour la catégorie messieurs : Jeunes 12 ans, benjamins 13 ans et benjamins 14 ans.

Les jeunes nageuses et nageurs se sont livrés à des courses sans merci afin de décrocher le graal, à savoir le titre tant convoité de champion de France sous les conseils de leur entraineur.

Une compétition qui commençait par la mise en place et l'honneur aux arbitres,

Et la cérémonie de l’hymne national, (La Marseillaise).

Info-chalon a couvert de nombreuses courses dont voici les podiums :

Séries hommes : 200 mètres 4 nages libre (benjamins 1ère année 13 ans S2)

Médailles d’Or et champion de France : Kyan Chachay (Canet 66 Natation) 2.29.08

Médaille d’Argent : Emilien Delain (Angers Natation) 2.30.18

Médaille de Bronze : Simon Drai (AS Corbeil Essonne) 2.32.59

Séries hommes : 200 mètres 4 nages libre (benjamins 1ère année 13 ans S1)

Médailles d’Or et champion de France : Rafaël Gouyet (Charleville-Mezières) 2.24.21

Médaille d’Argent : Geoffrey Cachot (Dauphins Toulouse) 2.24.60

Médaille de Bronze : Max Ducret (Annemasse Natation) 2.25.24

Séries femmes : 200 mètres 4 nages libre (benjamines 1ère année 12ans S2)

Médailles d’Or et champion de France : Elaya Jacquier (CO Saint-Dizier) 2.38.08

Médaille d’Argent : Melissandre Hatry (CA Orsay) 2.41.38

Médaille de Bronze : Alix Houze-Moreau (Alliance Dijon Natation) 2.42.52

Séries femmes : 200 mètres 4 nages libre (benjamines 1ère année 12ans S1)

Médailles d’Or et champion de France : Line Gaudet (Villefranche en Beaujolais) 2.36.95

Médaille d’Argent : Eliza Nikandrov (Olympic Nice Natation) 2.43.86

Médaille de Bronze ex aequo : Laure Jaffelin (CN Chalon-sur-Saône) et Héloise Bourguin Poncelet ((Charleville-Mezières) 2.44.03

Séries hommes : 100 mètres Dos (benjamins 2ème année 14 ans S2)

Médailles d’Or et champion de France : Mathias Riccio (Mulhouse ON) 1.03.23

Médaille d’Argent : Maël Gabriel (Livyatan Aquatic Club Réunion) 1.04.08

Médaille de Bronze : Lucas-Alexandru Pelle (Amiens Métropole Natation) 1.04.89

Séries hommes : 100 mètres Dos (benjamins 2ème année 14 ans S1)

Médailles d’Or et champion de France : Rohutu Teahui (Olympique de Pirae) 59.14

Médaille d’Argent : Dan Levy (CN Marseille) 1.01.52

Médaille de Bronze : Yael Klioutchko (Alliance Dijon Natation) 1.03.00

Clin d’œil au personnel de la buvette,

A la pause arbitrale entre les deux compétitions benjamins 1ère et 2ème année.

