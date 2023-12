Assemblée Générale du Tennis Club Chalonnais : Un club sain et plein d’ambitions !

Le clin d’œil info-chalon

Samedi 16 décembre 2023 à 14 heures 30 se déroulait dans le réceptif du Grand Chalon au stade Léo Lagrange à Chalon sur Saône, l’Assemblée Générale du Tennis Club Chalonnais.

Face à une assemblée venue nombreuse, la tribune était composée de Clotilde Allegre, Présidente du TCC, Marion Goujon, secrétaire, Dorothée Izabel, trésorière, Charles Pigeat, Directeur Sportif, Valérie Roussel, présidente du Comité Départemental, Dominique Melin, Vice-présidente en charge des sport au Grand Chalon, Fabrice Farradji, Conseiller Municipal Délégué aux grands équipements sportifs et aux sports, Fabien Cool, Président de la Ligue Bourgogne Franche-Comté de tennis et Michel Coffin, Membre de l’O.M.S. L’ordre du jour de ce club qui compte 348 licenciés était le suivant : bilan moral de la Présidente, bilan financier de la Trésorière, bilan sportif du Directeur Sportif, réélection d’un tiers du comité de direction non élargi, remise de médailles aux enfants de l’École de Tennis (Galaxie Tennis) et pour terminer le verre de l’amitié proposé par Clotilde Allegre Présidente du TCC.

Une Assemblée Générale qui commençait par une minute de silence en hommage à Jacky TERREAU, décédé le 3 avril 2023, Président de la Ligue BFC de Tennis de 2012 à 2023 et vice-président délégué de la FFT.

Extrait du rapport moral présenté par Clotilde Allegre, Présidente du TCC : « Ce rapport moral a pour objectif de vous présenter les actions qui ont été menées par le club sur la saison 2022/2023. Je souhaiterais commencer par remercier l’équipe dirigeante et l’équipe enseignante, pour le temps, l’énergie et l’investissement fournis pour faire du TCC un club phare du département et de la région. Le TCC compte à ce jour 344 adhérents. Petit rappel chiffre concernant le nombre d’adhérents sur les dernières années : Saison 2020/2021 : 260 adhérents, Saison 2021/2022 : 277 adhérents (+6.5%), Saison 2022/2023 : 341 adhérents (+23.1%), à ce jour : 344 adhérents (+ inscriptions à venir tout le long de l’année). Championnats et compétitions: Le TCC est toujours très présent sur le territoire du fait de sa participation aux différents championnats, mais aussi en tant qu’organisateur de manifestations. Le TCC a engagé un certain nombres d’équipes dans les différents championnats : 5 équipes en Sénior à l’automne, 3 équipes aux championnats d’hiver, 6 équipes aux championnats de printemps et 16 équipes en championnats jeunes. Chez nos jeunes compétiteurs, plusieurs sont suivis au niveau régional par la Ligue BFC de tennis et au niveau national pour certains par la FFT. Il s’agit de Lily Pigeat (U12), Alix Rios (U14), Andréa Baudel (U14), Leslie N’Jofang (U12), Inès Devaud Barault (U10) et Jayne N’Jofang (U8). De plus, Léo Pigeat (U8), Hugo Most (U8), Baptiste Gloaguen (U8), Roxane Gueugnon (U8) et Martin Pageaut (U10) ont bénéficié d’un suivi départemental sur la saison 2023. Il en est de même pour Enys Taj (Centre Départemental Orange) et Marius Brevière Barylski (Centre Départemental Orange) ont bénéficié ponctuellement d’entrainements départementaux. Depuis plusieurs années déjà, le club obtient le label « clubs/enseignants formateurs U10 », décerné par la Ligue BFC. Les résultats du club en championnats par équipes et en championnats individuels vous seront présentés par Charles, le directeur sportif un peu plus tard. Le TCC a organisé tout au long de l’année des nombreuses compétitions […] En effet, le TCC a organisé tout au long de l’année des nombreuses compétitions : Tournoi jeunes aux vacances de la Toussaint, circuit des Masters de Saône et Loire 102joueurs, Tournoi adultes aux vacances de la Toussaint 119 joueurs, Tournoi interne adultes 45 joueurs, 22 TMC toute catégorie et tous classements, Tournoi Open fin juin/début juillet 107 joueurs, Tournée à Poitiers (entre 15 et 20 jours de tournois pour nos jeunes compétiteurs) 8 huit joueurs, Tournoi jeunes fin août, circuit des Masters de Saône et Loire : 68 joueurs. Le TCC a créé depuis septembre 2019 une section sportive tennis, reconnue au niveau du rectorat et en partenariat avec le lycée Émiland Gauthey. Trois élèves sont concernés par cet enseignement spécifique (12h30/semaine avec des horaires aménagés) ainsi que d’autres manifestations et actions diverses au cours de l’année telles que : Goûter de Noël avant les vacances, stages d’initiation et de perfectionnement aux vacances scolaires, journée double en famille début juin : 20 équipes parent/enfant engagées, fête de l’école de tennis, mi-juin, qui a regroupé plus de 65 enfants autour d’ateliers divers et suivi d’un grand goûter. Nous avons sur la saison 2022/2023 renouvelé notre partenariat avec les PEPS 71 pour développer une section tennis adapté : 5 personnes ont pu la saison dernière bénéficier d’une vingtaine de séances d’enseignement. La convention a de nouveau été reconduite pour la saison en cours. Sur la saison 2022/2023, Jade Husson nous a accompagnés dans une mission de service civique. Pour la saison en cours, c’est Clément Voiturier, un enfant du club, qui a pris la relève. Nous accueillons également Evan Baizeau, un autre enfant du club, dans le cadre de sa formation de moniteur DEJEPS Tennis. Depuis la saison dernière, le club a mis en place des mini-coachs. Ce sont des jeunes compétiteurs, issus de notre école de tennis, qui viennent assister les moniteurs lors des entrainements des jeunes de la galaxie tennis. Nous les remercions pour leur engagement associatif. Enfin nos axes de développement pour la saison 2024 : le tennis santé adultes, tennis santé bien-être pour les enfants, para-tennis enfants (8-16 ans) et adultes, le tennis féminin, un tournoi interne jeunes. Je vous remercie ! ».

S’en suivait l’annonce du bilan financier par la trésorière Dorothée Izabel sur un excercice 2022/2023 qui se termine en positif et qui sera adopté à l’unanimité des voix.

Charles Pigeat, Directeur Sportif, annonçait lui le bilan sportif du club concernant les 30 équipes engagées dans les différents championnats (jeunes, seniors et seniors+) et qui comptabilise pour l’année 2022/2023 5 titres de Champion de Saône-et-Loire et 2 titres de Champion de Bourgogne Franche-Comté…

Il était l’heure ensuite de remettre les médailles à certains licenciés : Baptiste Gloaguen, champion de Bourgogne Franche Comté U8 et Lily Pigeat, championne Bourgogne Franche Comté U12

Clin d’œil à l’équipe enseignante, l'équipe dirigeante et les élus

Aux enfants de la Galaxie Tennis qui ont reçu leurs médailles fédérales

La soirée se terminait par le pot de l’amitié.

J.P.B