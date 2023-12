L’OMS pour une fédération des clubs sportifs châtenoyens

Réuni en assemblée générale statutaire sous la présidence de Daniel Rebillard, l’Office Municipal des Sports a fait le point de ses nombreuses activités de l’année écoulée.

Tout en remerciant celles et ceux qui aident, participent et font vivre l’Office, le président Rebillard a tenu à mettre l’accent sur une idée fédérative auprès des clubs sportifs qui sont adhérents.

En effet un premier élan a été donné en délocalisant les réunions mensuelles du bureau de l’OMS, l’occasion ainsi de mieux connaître le cadre de vie de chacun.

Cependant le souhait serait de trouver une manifestation réunissant et faisant participer toutes les associations sportives en l’occurence, afin que le mouvement sportif puisse mieux se faire connaître du grand public ou tout simplement pour se découvrir mutuellement.

Le concours de pétanque annuel, ouvert à toutes les associations sportives ou non, était une excellente idée dans la mesure ou la participation était représentative de l’ensemble et non de quelques deux ou trois associations. Le bureau de l’OMS va réfléchir à ce projet d’un autre évènement rassembleur, entre autre à travers la recherche d’une idée citoyenne lancée par l’ASCR Football . Ce qui n’exclue pas la continuité du Forum des associations.

Une situation saine

Les compte-rendus d’activité et financier font ressortir une situation saine au sein de l’OMS autour d’un budget de l’ordre de 7500€ et une évocation de la plaquette 2024 - 2026.

A noter également une révision en cours des statuts qui sera présentée à l’Assemblée Générale 2024 pour être en conformité avec les années olympiques.

Visites médicales en hausse

Coté Centre Médico Sportif, la aussi les visites médicales ont été plus importantes en 2023 puisque 117 visites ont été réalisées par le Dr Ligier, présent dans l’assistance, lequel a insisté sur l’importance de ces visites, même si certaines Fédérations ont changé leur façon de voir. Le médecin a surtout alerté au regard des sports de contact sur une visite médicale annuelle qui serait nécessaire. Le Centre Médico Sportif de Chatenoy le Royal est bien équipé humainement et matériellement pour assurer une visite médicale sérieuse. La visite médicale est gratuite pour les licenciés et facturée 4 aux clubs par l’OMS.

La parole a circulé

Que ce soit les représentants du Comité Régional ou Départemental, chacun a fait part de son action en direction de l’OMS de Châtenoy le Royal au travers des aides financières ou de l’organisation nationale. En rappelant aussi les conférences de l’Association Fair Play et ses échanges nécessaires pour assurer une meilleure sécurité dans le sport.

Coté Municipal, la parole est revenue à Henri Lombard, adjoint aux Sports, lequel s’est réjoui que toutes les associations sportives aient un représentant au sein de l’OMS, s’associant à cette idée nouvelle fédérative.

Quant au Maire, Vincent Bergeret il a tenu à féliciter le président Rebillard pour cette première année de présidence : «La participation au Forum, mais aussi son organisation, comme celle de la Soirée des Trophées sont deux manifestations fédératives. »Tout en remerciant les associations sportives qui s’engagent au niveau des jeunes « C’est important pour ces jeunes qui sans vous seraient certainement désoeuvrés. C’est pourquoi je tiens à vous remercier pour tout ce que vous faites pour les autres, car vous donnez du temps, vous donnez un cadre à ceux qui ont bien des difficultés chez eux. »

Bien évidemment le verre de l’Amitié a clos cette assemblée générale.

JC Reynaud