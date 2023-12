ARS - 6 millions de documents enregistrés par les professionnels de santé en Bourgogne-Franche-Comté : c’est le moment d’activer « Mon espace santé » !

« Redonner la main au citoyen sur sa santé » : après son lancement début 2022, la plateforme Mon espace santé, portée par le ministère de la Prévention et de la Santé et l’Assurance Maladie, est en passe de devenir le nouveau carnet de santé numérique de tous les Français.

Aujourd’hui, 95% des patients disposent d’un profil Mon espace santé, ce qui veut dire que les professionnels de santé qu’ils consultent peuvent l’alimenter ou y accéder (selon le choix du patient) pour faciliter leur suivi médical et éviter des examens déjà réalisés par exemple.

En Bourgogne-Franche-Comté, 6 millions de documents (ordonnances, résultats de prise de sang, compte-rendus de radiologie…) ont été enregistrés par les établissements et les professionnels de santé. L’Assurance Maladie, l’Agence Régionale de Santé et le GRADeS* Bourgogne-Franche-Comté appellent désormais l’ensemble des patients à franchir l’étape suivante pour activer leur espace personnel sur monespacesante.fr et pouvoir utiliser l’intégralité des fonctionnalités la plateforme. Ils peuvent ainsi consulter, ajouter, organiser leurs documents et informations de santé comme ils le souhaitent, pour ne plus les perdre, et les partager avec les professionnels de santé de leur choix en toute confidentialité.

15% des patients ont procédé à cette activation à ce jour dans la région : on peut donc mieux faire et très facilement, grâce aux aides mises à disposition (voir notamment les aides proposées en ligne).

Pour les personnes les plus éloignées du numérique, un accompagnement spécifique est proposé par un réseau de 130 ambassadeurs bénévoles « Les ambassadeurs Mon espace santé » répartis dans la région.



Plus d’1 médecin généraliste sur 2 renseigne Mon espace santé

En parallèle, la mise à jour des logiciels-métiers des professionnels de santé est en cours de finalisation pour assurer leur interopérabilité et permettre aux patients de récupérer leur document de santé après chaque épisode de soins.

Financée dans le cadre du Ségur du numérique, sans surcoût pour les professionnels et les établissements de santé, cette mise à jour permet notamment de systématiser l’alimentation des dossiers médicaux des patients par les établissements de santé et les professionnels de santé.

Parmi les professionnels les plus avancés : les établissements hospitaliers, les laboratoires d’analyse médicale, les cabinets de radiologie, les médecins, les pharmaciens.

En Bourgogne-Franche-Comté, 60% des médecins généralistes avaient alimenté le dossier médical dans Mon espace santé en octobre 2023.

Pour bénéficier de toutes ses fonctionnalités, chaque assuré peut activer son espace personnel

En activant son espace personnel sur monespacesante.fr (ou sur l’application Mon espace santé), on peut bénéficier de plusieurs fonctionnalités utiles pour sa santé au quotidien ou pour faciliter sa prise en charge en cas d’urgence :

· enregistrer et partager ses informations et documents de santé (vaccins, opérations, etc.) ;

· compléter son profil médical (maladies, allergies, traitements, antécédents familiaux, poids, taille, tension, glycémie, etc.) ;

· désigner une personne de confiance en déposant le document désignant cette personne de confiance, ou renseigner les coordonnées d’une personne à prévenir en cas d’urgence ;

· profiter d’une messagerie sécurisée pour échanger des documents ou des messages avec les professionnels de santé sur sa santé ;

· accéder à un catalogue de services et d’applications santé de qualité et de confiance.

Pour en savoir plus sur Mon espace santé ou obtenir de l’aide :

· Le site monespacesante.fr ou l’application mobile Mon espace santé

· Le numéro de téléphone 3422 (service gratuit + prix d’un appel), de 8 h 30 à 17 h 30 du lundi au vendredi (pour les personnes sourdes ou malentendantes, les conseillers sont joignables par visio-interprétation sur la plateforme dédiée 8 h 30 à 17 h 30 du lundi au vendredi).

· Les tutos vidéo sur Youtube

· Les ambassadeurs Mon espace santé près de chez vous dans la région



Mon espace santé, un carnet de santé numérique et sécurisé

Mon espace santé est un service numérique de confiance, qui permet à chacun de garder le contrôle sur ses données de santé, de stocker et partager en toute sécurité tous les documents et informations utiles pour son suivi médical avec ses professionnels de santé. Au-delà du dossier médical, ce service donne accès à une messagerie sécurisée, ainsi qu'à un catalogue de services et d'applications de santé référencés par les services publics puis à terme, à un agenda médical. Tout ce dont chacun a besoin pour faciliter son suivi médical au quotidien. Mon espace santé est également disponible sous forme d’appli avec l’application Mon espace santé.

*GRADeS BFC : groupement régional d’appui au développement de la e-santé.