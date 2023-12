"Loi immigration : en votant ce texte, la majorité Renaissance est passée du côté obscur" pour les écologistes Bourguignons

Le Sénat puis l’Assemblée nationale ont adopté le projet de loi « immigration », tard dans la soirée de mardi, après un accord conclu en commission mixte paritaire entre la coalition présidentielle (Renaissance, MoDem) et Les Républicains. Un texte qui a reçu l’onction des députés d’extrême droite RN, qui qualifient le texte de « victoire idéologique ».

En enterrant les principes du droit du sol, de l’ouverture à l’accueil d’étudiants étrangers, en instituant la préférence nationale et la déchéance de nationalité, la majorité valide donc les obsessions nauséabondes des nationalistes de droite et d’extrême-droite, et notre pays renonce à ses valeurs républicaines et humanistes.

En 2017 et en 2022, des écologistes ont donné leurs voix à Emmanuel Macron et aux candidats aux législatives face à Marine Le Pen et au Rassemblement National, par fidélité aux valeurs républicaines et humanistes de la France. Hier, des députés Renaissance, Horizon et Modem ont refusé de voter ce texte, par fidélité à leur engagement politique et aux valeurs de la France. Merci à eux. Mais ils étaient bien peu…

Les militant-es écologistes de Bourgogne condamnent ce texte de loi immigration qui marque la défaite de l’idéal républicain et humaniste, ainsi que les députés de la majorité qui ont permis son adoption par la représentation nationale.

Dominique Cornet

Secrétaire régional des Ecologistes de Bourgogne