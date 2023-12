Info-chalon.com est sympa ! Voici trois tisanes pour lendemains de fête difficiles…

ÉLIXIR ANTI-REFLUX

Il n'est pas rare que nos agapes de fin d'année s'accompagnent d'un reflux gastro-œsophagien provoquant des sensations de brûlure et d'acidité. Les sucs gastriques remontant dans l'œsophage vont alors irriter la paroi sensible de ce dernier. Les aliments riches en matière grasse et le chocolat n'arrangent guère les choses. Pour limiter le désastre, préparez-vous à l'avance une tisane de gingembre : râpez une cuillère à café de cette racine dans une tasse d'eau chaude et laissez infuser une dizaine de minutes. Passez votre préparation et buvez-en une tasse avant de commencer le repas du réveillon. La plante va détendre les muscles œsophagiens et limiter le reflux.



INFUSION SPÉCIALE FOIE FATIGUÉ

Un repas trop riche accompagné de boissons alcoolisées et c'est la crise de foie assurée ! Survient alors un long cortège de nausées, de sensations de ballonnement, voire de vomissements et de maux de tête. Pour apaiser votre système hépatique, préparez-vous une infusion de romarin et de sauge, à raison d'une pincée de chaque plante dans une tasse d'eau bouillante. Laissez infuser dix minutes. Buvez une tasse de cette tisane après chaque repas.



POTION SPÉCIALE ESTOMAC EN FEU

Malgré toutes vos précautions, vous souffrez quand même de brûlures stomacales au lendemain des fêtes. Préparez-vous une tisane de racine de guimauve en poudre que vous trouverez en herboristerie. Mucilagineuse, cette plante va former un emplâtre sur les parois de l'œsophage et empêcher celui-ci de se tordre. Trois fois par jour, mélangez une cuillère à café de poudre de guimauve dans une tasse d'eau chaude et buvez lentement.



A.S