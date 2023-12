Le restaurant du casino de Santenay présente son nouveau chef cuisinier : Rémi Brunato

On ne va pas se le cacher : le recrutement dans tous les secteurs est devenu difficile, les candidatures, rares. Pourtant mercredi soir, l’équipe du casino JOA de Santenay était fière de présenter à ses fidèles clients Rémi Brunato, le nouveau chef cuisinier de leur restaurant Le Comptoir, secondé par Benjamin Guyet et Dimitri Bourdais.

Photo : En cuisine, (de g. à dr.) : Dimitri Bourdais, Benjamin Guyet et le chef cuisinier Rémi Brunato.

Frédéric Mousset, directeur général et responsable du Casino JOA de Santenay, Marie-Cécile Geoffroy, responsable marketing et commercial, et l'équipe, tous ont fait de cette soirée un moment festif et accueillant pour présenter leur nouveau chef cuisinier.

Les invités, parmi lesquels des élus de la municipalité de Santenay, ont eu un aperçu goûtu de ses talents : les amuse-gueules (si si, c’est le mot) de toutes les saveurs et couleurs ont réjoui les papilles. Parmi toute cette palette de mets, on a savouré en cuisine un œuf de caille poché avec sa sauce à l’époisses : un régal !

Rémi Brunato, un vrai chef !

Ce chef cuisinier de 40 ans a fait ses armes avant d’intégrer l’équipe du casino de Santenay, il y a juste un mois. Il a été le tout premier chef du restaurant La Cadole, à Givry (où il a grandi), a rencontré sa femme, pâtissière, puis ils ont voyagé avant de fonder leur petite famille, pour vivre d’autres aventures, découvrir d’autres mentalités. Ils ont ainsi travaillé en Irlande, puis en Corse – au restaurant Le Marina à Porto-Vecchio –, avant de revenir dans leur région natale... Parmi les expériences « locales », citons le restaurant de Monsieur Poinsot, Chez Camille à Arnay-le-Duc. Un essai dans la haute gastronomie, chez Loiseau des Vignes, à Beaune, le convainc que ce qu’il cherchait, il ne le trouve pas dans une ambiance de compétition, parfois sujette à tension : « la cuisine me passionne, et ce que j’aime avant tout, c’est travailler dans le plaisir partagé. Je cherche toujours à me surpasser moi-même, mais pas dans la rivalité. C’est ce que j’ai apprécié en Irlande : cet état d’esprit pas stressé, bon enfant. »

La petite famille habite près d’Autun avec ses deux enfants. « Nous voulions nous rapprocher de nos parents respectifs et que nos enfants puissent profiter de leurs grands-parents », explique Rémi.

C’est ça, l’état d’esprit de Rémi Brunato : la passion dans une ambiance chaleureuse et détendue. Et ses valeurs, elles sont incarnées dans la musique qu’il aime, le rock. Son dernier concert ? Metallica !

On ne peut s’empêcher de poser la question : qu’aimez-vous cuisiner particulièrement ? La question est difficile, un passionné aime justement tenter, créer, oser. Pour nous faire plaisir, Rémi répond dans un sourire généreux : « le bœuf ! J’aime bien la cuisine familiale ».

Sympa jusque dans ses réponses…

Et d’ajouter : « J’ai de la chance d’avoir intégré une équipe comme ça. On s’y sent bien dans cette équipe. »

Même ressenti des seconds de cuisine : « ici, c’est super, c’est convivial », commente Benjamin Guyet, 30 ans. Le sourire franc de Dimitri Bourdais ne démentira pas ce constat. Au casino de Santenay, l’ambiance est au travail et à l’enthousiasme : les clients sont reçus avec chaleur et courtoisie.

L’annonce de recrutement n’avait pas menti : Un établissement réputé, une ambiance conviviale sont les meilleures conditions pour avoir envie de se surpasser dans son travail.

Par Nathalie DUNAND

nathalie.infochalon@gmail.com

