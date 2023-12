Maxence Pacqueriaud, un des meilleurs apprentis de France 2023, médaille d’or départementale et régionale.

Maxence Pacqueriaud, 20 ans, habite l'Abergement Sainte-Colombe, il découvre la plomberie lors de son stage de 3ème et se dirige dans cette voie en intégrant le CFA d’Autun comme apprenti.

Il prépare en 2 ans son CAP d'installateur thermique en alternance, aux services techniques de la Ville de Chalon et au CFA d’Autun. Son CAP Monteur en Installations Thermiques (MIT) en poche, il rejoint l’entreprise Latour et Fils de Champforgeuil où il prépare en 2 ans son BP Monteur en Installations du Génie Climatique et Sanitaire (MIGCS) et en 1 an son CAP Installateur en Froid

et Conditionnement d'air (IFCA).

Depuis septembre 2023, après ses 3 ans d'apprentissage, il est salarié de l'entreprise Latour.

Son parcours pour faire partie des meilleurs apprentis de France :

Maxence à droite sur la photo (photo CFA BFC Site de formation d'AUTUN)

Il a participé à la sélection départementale et régionale à Autun, le 03 mai 2023 où il excelle et obtient la première place au niveau départemental et régional du Concours de "Meilleur apprenti". Il recevra ses médailles d’or lors de la remise du titre départemental et régional, à Chalon/Saône, le 04/12/2023.

Maxence ne s’arrête pas là et se présente au concours national où 16 régions sont représentées avec au total 23 candidats. 6 candidats, dont 2 représentant la région BFC (CFA Autun), seront qualifiés pour la finale nationale.

Maxence était parmi les 6 et terminera 2ème au niveau national.

Une belle performance pour ce jeune âgé de 20 ans qui promet dans le métier, après ses 5 années d’apprentissage, comme l’a souligné son patron Thibault Latour : « Il a toujours été très intéressé, motivé. Ce n'est pas le cas de tous les apprentis que nous avons accueillis ».

Info-Chalon adresse toutes ses félicitations à Maxence pour ce beau début de parcours professionnel plein d’avenir.

C.Cléaux