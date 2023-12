AVIS DE DECES - Monsieur Léon SURSIN

CHALON-SUR-SAÔNE



Marie-Martine et Gérard MONNIER, sa fille et son gendre ;

Vincent et Céline, Marie-Amélie, ses petits-enfants ;

Maël, Gaspard, Ambroise, Célestin, ses arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Léon SURSIN

survenu le 23 décembre 2023,

à l'âge de 101 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le samedi 30 décembre 2023, à 10h30, en l'église Saint Pierre de Chalon-sur-Saône.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Léon a rejoint son épouse,

Marie-Madeleine

décédée le 3 mars 2012.