AVIS DE DECES - Madame Yvette ALEXANDRE née THIRION

CHALON-SUR-SAÔNE



Annick et Laurent PONCHON, sa fille et son gendre ;

Benjamin et Marion,

Thibaud et Anne,

Simon et Pauline, ses petits-enfants ;

Margaux, Inès, Robin, Raphaël, Chloé, Albane et Soline, ses arrière petits-enfants ;

Aude ALEXANDRE, sa nièce ;

Anne ALEXANDRE, sa belle-sœur ;

et le reste de la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Yvette ALEXANDRE

née THIRION

survenu à l'âge de 93 ans.

La cérémonie religieuse se déroulera en l'Église Saint Cosme à Chalon-sur-Saône le mercredi 3 janvier 2024 à 15 heures, suivi de son inhumation.

La famille rappelle à votre souvenir,

son fils Thierry,

son mari Jacques,

son beau-frère Paul,

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements