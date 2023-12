Silence, ça coud !

Bénéficiant du label Excellence Métiers d'art, la FCIL Art et Couture du lycée Émiland Gauthey compte12 élèves ainsi que 9 élèves du GRETA 71 – Sud Bourgogne. Plus de détails avec Info Chalon.

Les formations complémentaires d'initiative locale (FCIL) permettent d'acquérir une qualification spécifique à un domaine professionnel en rapport avec le marché de l'emploi local ou régional.

Formation de courte durée (de 6 mois à 1 an) qui alterne cours et enseignements en lycée avec une expérience professionnelle en entreprise (stages), la FCIL vise une insertion professionnelle directe.

La FCIL Art et Couture du lycée Émiland Gauthey s'adresse en priorité à des jeunes déjà titulaires d'un diplômes professionnel : CAP, Bac pro ou BTS. Elle bénéficie en outre du label Excellence Métiers d'art. Ce label mis en place par les académies de Besançon et de Dijon, la Direction régionale des Affaires culturelles (DRAC) de Bourgogne Franche-Comté, le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté et l'Institut National des Métiers d'Art (INMA) atteste de la qualité de ses formations de la FCIL Art et Couture du lycée Émiland Gauthey dans le domaine des métiers d'art.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati