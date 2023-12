"Vœux pour 2024...Oracle sans désespoir" pour le député de Saône et Loire, Rémy Rebeyrotte

Que peut-on souhaiter pour 2024 ?

- La paix pour l'Ukraine et selon ses choix, soit par un accord, soit par une victoire dans la reconquête de son territoire.

-La défaite du Hamas, et à travers lui, de l'Iran sur la scène du Proche et Moyen-Orient, et le retour de la paix avec deux territoires et deux Etats entre la Palestine et Israël.

-Partout dans le Monde, la victoire des démocrates, de ceux qui servent le Peuple, au détriment des dictateurs en puissance, des bonimenteurs, des populistes de tout poil qui se servent du peuple, parlent en son nom et le manipulent pour leurs propres intérêts ou leurs idéologies mortifères.

-Une Union Européenne qui se consolide avec la victoire en juin de ceux qui, à l'image de Jacques Delors, ont compris qu'il n'y a pas de paix durable sur le Continent sans construction commune, et pas davantage de réussite de nos pays sans peser ensemble face aux Etats-Unis d'Amérique, mais surtout face à la Russie, la Chine et demain face au sous-continent indien.

-Pour notre Pays, souhaitons d'abord le rééquilibrage attendu de la Loi "immigration et intégration" par le Conseil Constitutionnel et par deux textes de Loi dès le début d'année si cela est nécessaire.

-Une nouvelle Loi sur la transition écologique et énergétique poussant les feux dans les domaines où nous avons pris du retard.

-Une Loi forte repensant en profondeur notre système de santé et l'accès aux soins, une autre sur le grand âge et l'autonomie, une sur la généralisation des soins palliatifs et enfin une sur le droit de choisir sa fin de vie. Santé, bien vieillir et bien partir doivent être au cœur des préoccupations de cette annee 2024. Ces questions sont en tête des priorités des Francais. Nous devons agir résolument, comme nous l'avons fait sur d'autres sujets économiques et sociaux depuis 6 ans.

-Renoncer aussi à l'anonymat sur les réseaux sociaux pour réduire ce nouvel îlot de "cour des miracles" qui abime notre vie sociale.

-Et des Jeux Olympiques et paralympiques réussis pour célébrer le sport et les valeurs profondément humanistes qu'il doit porter.

-Pour nos territoires, 2024 sera l'année de la réouverture de la ligne ferroviaire entièrement régénérée entre Chagny et Nevers (VFCEA). Ce sera le moment d'accélérer les investissements pour la liaison

Autun-Etang et l'interconnexion entre la gare TER de Montchanin et la gare TGV, avec des solutions innovantes.

-Ce sera aussi l'année de la fin des travaux de la RCEA (Route Centre Europe Atlantique). A travers ses deux réalisations, VFCEA et RCEA, l'État aura investi plus de 500 millions d'euros en Saône-et-Loire en six ans. Qui dit mieux ! Le Département sera globalement désenclaver à l'exception de l'Autunois qui doit être la priorité départementale de la prochaine décennie.

-Tout cela rend nos territoires plus attractifs, du Verdunois au Charolais, du Chalonnais à l'Autunois en passant par la Communauté Urbaine, plus à même de développer leurs projets et d'accueillir de nouvelles activités et de nouveaux emplois, ce qui est largement le cas depuis 5 ans. Poursuivons les efforts.

-Et réussissons les Commémorations des 80 ans de la Libération de notre Pays et de nos communes du joug nazi, en veillant à ne pas faire prospérer ses zélateurs mus par l'idéologie d'extrême-droite. On sait où cela mène les peuples, à l'abîme moral et à la ruine.

-Pour finir, permettez moi de vous souhaiter, ainsi qu' à votre famille, vos amis et vos proches, tous mes vœux de bonheur pour 2024. De la réussite, de l'amour, de la solidarité pour ceux qui souffrent et traversent une passe difficile, et des auspices les plus favorables à la vie de chacun. Et que vive 2024 !

Rémy Rebeyrotte, Député et Secrétaire de l'Assemblée Nationale