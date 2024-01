Ciné Relax : «Kina et Yuk, renards de la banquise» le samedi 13 janvier au Mégarama Chalon

Une nouvelle séance de cinéma inclusive est proposée par l'équipe de Ciné Relax avec la projection de «Kina et Yuk, renards de la banquise», un incroyable conte de Noël aux allures de documentaire, le samedi 13 janvier à 14 heures, au Mégarama Chalon, Plus de détails avec Info Chalon.

Les séances Ciné Relax se poursuivent au Mégarama Chalon. Elles ont lieu une fois par mois. La première séance de l'année accessible au plus grand nombre aura lieu le samedi 13 janvier 2024, à 14 heures, avec la projection de «Kina et Yuk, renards de la banquise», un conte de Noël dans des décors magiques signé Guillaume Maidatchevsky qui narre les aventures d'un couple de renards polaires.

Des séances à vivre à son rythme

En effet, ces séances sont adaptées à tous. Elles permettent aux personnes porteuses de handicap et sans handicap de vivre le cinéma ensemble, selon leurs besoins : on peut se lever, exprimer ses émotions, sortir et revenir en salle selon son rythme.

Heureuse de vous présenter ses meilleurs voeux pour l'année 2024, l'équipe de bénévoles de Ciné Relax Chalon-sur-Saône sera présente pour accueillir, guider et accompagner le public.

Une fiction idéale pour les enfants

Synopsis : Kina et Yuk, un couple de renards polaires prêt à fonder leur famille, vivent paisiblement sur la banquise du Grand Nord. La température est anormalement douce et la nourriture de plus en plus rare, obligeant Yuk à s'aventurer toujours plus loin pour subvenir à leurs besoins. Quand soudain, un craquement terrible causé par la fonte des glaces va venir perturber cette nature majestueuse et séparer nos renards, isolés chacun sur un bout de la banquise. Ils vont devoir braver tous les dangers et explorer de nouveaux territoires dans l'espoir de se retrouver à temps pour la naissance de leurs petits.

Tarif unique : 6 euros pour tous.

À noter également que les personnes en fauteuil roulant doivent avertir l'équipe de leur venue par mail (fumet.alain@wanadoo.fr ) ou par téléphone au 03.85.46.00.96.

(Crédits photos : © Valdès)



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati