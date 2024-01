AVIS DE DECES - Madame Yvette MITAINE

SAINT-RÉMY - BEAUNE - FARGES-LÈS-CHALON - CHALON-SUR-SAÔNE



Patricia COMBROUX et Roger MOULIN, Chantal et Patrick SIRUGUE, Danielle COMBROUX et Thierry GRALLIEN, ses filles et ses gendres ;

Nicolas et Elodie, David et Marion, Gaëtan, ses petits-enfants et leurs conjointes ; Krystie, Kaytlin, Léo, ses arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Yvette MITAINE

survenu le 29 décembre 2023,

à l'âge de 89 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le vendredi 5 janvier 2024, à 15 heures, en l'église Sainte-Thérèse de Saint-Rémy.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.