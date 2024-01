Charreaux : Inauguration de la structure végétalisée d'entrée de quartier

Les travaux pour la structure métallique se sont terminés en septembre 2023. Plus de détails avec Info Chalon.

Les membres du Conseil de quartier des Charreaux, présidé par Emmanuelle Dupuit-Pinto, conseillère municipale chargée de mission et du renforcement de la brigade «Ville propre», ont proposé d'embellir le pignon du bâtiment de l'école jouxtant le city stade avec la fabrication d'une structure métallique et végétale sur le thème du sport.

En partenariat avec le lycée polyvalent Niépce-Balleure, une structure métallique a été fabriquée en vue d'embellir et végétaliser l'entrée du quartier.

De passage dans le quartier pour la plantation d'un noyer au bout de la levée des Charreaux, en hommage à une figure du quartier décédée en septembre 2022, Jeannette Guichard, membre du Conseil de quartier et présidente de l'Amicale des Charreaux, le maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, a inauguré cette structure métallique et végétale, en présence de nombreux élus, jeunes et habitants du quartier.

Les travaux pour la structure métallique se sont terminés en septembre 2023.

Les élèves de terminale du lycée polyvalent Niépce-Balleure se sont occupés des fournitures et de la réalisation de la structure métallique. Cela englobe deux classes de terminale sur deux années successives.

Une inauguration qui s'est poursuivie avec l'inauguration d'une plaque édifiée en l'honneur de Jeannette Guichard et installée dans la salle de l'Amicale (salle des fêtes des Charreaux).



