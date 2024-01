CROIX ROUGE CHALON - "Vous êtes les femmes et les hommes de l'urgence"

Les voeux de l'unité locale de la Croix Rouge ont repris leurs couleurs d'avant crise sanitaire. En prèsence de près de 150 personnes dans les salons de l'Ibis rouge qui offre gracieusement ses espaces ainsi que le buffet pour l'occasion, tous les élus locaux ainsi que le Sous-Préfet de l'arrondissement de Chalon sur Saône, Olivier Tainturier, n'ont pas manqué d'éloges vis à vis des bénévoles de l'unité locale de la Croix Rouge.

"Il y a une force collective qui se dégage de vous" a tenu à préciser Gilles Platret, qualifiant de "famille" l'ambiance portée par la principale antenne départementale de la Croix Rouge. "Vous êtes des femmes et des hommes de l'urgence sur lesquels on peut compter. Vous gérez l'imprévu et l'accompagnez. Oui Chalon va continuer à vos côtés parce qu'elle a besoin de vous". Le maire de Chalon sur Saône a insisté sur le contexte social de plus en plus compliqué sur la ville centre, "cela nécessite une engagement de plus en plus fort sur le terrain face à une souffrance de plus en plus nombreuse".

Un constat partagé par les autres intervenants, à l'image de Sébastien Martin - Président du Grand Chalon évoquant "un partenaire indispensable à Chalon, fort d'engagements bénévoles dans un cadre rigoureux. Vous êtes des repères sur lesquels on s'appuie, de vrais tiers de confiance dans chacune de nos actions".

Marie Mercier, sénateur de Saône et Loire a salué "ce reconfort incarné par la Croix Rouge, cette lumière particulière. Soyez un peu fou pour changer le monde et fort pour le réparer" s'accaparant la fameuse citation attribuée au fondateur de la Croix Rouge. "Vous êtes l'incarnation de ceux qui s'occupent de ceux qui sont en souffance" a rajouté Louis Margueritte, député de Saône et Loire.

Pour le Sous-Préfet de Chalon sur Saône, "vous méritez plus que tout autre. J'ai rarement croisé une antenne locale aussi dynamique. A Chalon sur Saône, il y a un vrai écosystème. Merci à vous, vous sacrifiez vos proches au profit de tous".