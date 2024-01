Retour en images sur la Galette des rois de l'Union Nationale des Parachutistes

Par Saint-Michel, vive les Paras !

Comme chaque année, les membres de l'Union Nationale des Parachutistes (UNP) - — section 712 Guy de Combaud-Roquebrune — avaient rendez-vous ce samedi 6 janvier 2024 à 18 heures, pour sa traditionnelle Galette des Rois à la Salle des fêtes des Charreaux Claude et Christian Villeboeuf de Chalon-sur-Saône.

Présidée par Bruno Camuzat, l'Union Nationale des Parachutistes (UNP) - — section 712 Guy de Combaud-Roquebrune —, qui compte actuellement une 50aine de membres, lance au recrutement de nouveaux membres.

Un recrutement qui ne s'avère pas facile, en dépit d'un regain de dynamisme et des différentes actions menées, mais primordial pour pérenniser l'association dont l'objectif est de contribuer au renom des parachutistes français.

Héritiers des formations parachutistes qui se sont illustrées sur tous les continents, sous l'autorité de chefs légendaires et prestigieux, au cours des 80 dernières années, les membres de la section 712 sont des anciens militaires ou d'active, tous animés par l'amour de la France, en toute indépendance philosophique, confessionnelle et politique.

La section regroupe et accueille, dans un esprit amical et dynamique, tous ceux et celles qui ont obtenu un brevet militaire ou prémilitaire de parachutiste ainsi que des membres amis souhaitant partager et pérenniser les valeurs qui les unissent tous.

Les membres de la section sont les gardiens de l'esprit parachutiste, fait d'audace, d'insolite, de camaraderie et de dépassement de soi, qui les motive dans leurs objectifs de mémoire, solidarité et soutien.

Une Galette des Rois qui fut aussi l'occasion de remettre l'insigne de la Légion d'honneur, échelon bronze, à André Variot, lequel fut pendant de nombreux années le président de la section 712 Guy de Combaud-Roquebrune, en présence de Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, et de Véronique Avon, sa conseillère municipale à l'animation commerciale.

Cette dernière est d'ailleurs un membre ami de la section et la conjointe de Bernard Avon, lui-même membre de la section et qui fait partie des porte-drapeaux lors des cérémonies nationales et patriotiques.

Deux absences ont été particulièrement remarquées, celles d'Annie et Marcel Landré, le vice-président de l'UNP et coordinateur des porte-drapeaux, à qui nous souhaitons nos meilleurs vœux ainsi qu'à tous les membres de la section 712.

Placée sous le signe de la bonne humeur, la Galette des Rois des parachutistes du Chalonnais fait également figure de retrouvailles en ce début d'une année 2024 qui s'annonce, cet été, riches en événements, comme l'a rappelé le maire lors de son discours.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati