AVIS DE DECES - Madame Simone CORDIERO née NARBOUX

GENOUILLY - VARENNES-LE-GRAND



Fabienne et Alain PARIS ;

Nathalie, ses enfants ;

Benoît, Mélanie et Pierre-Marie, ses petits-enfants ;

les familles NARBOUX, CORDIERO, DAVID, PIRON, ses nièces et neveux, ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Simone CORDIERO

née NARBOUX

survenu le 4 janvier 2024,

à l'âge de 91 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 10 janvier 2024, à 15 heures, en l'église Saint-Symphorien de Genouilly.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

La famille rappelle à votre souvenir

Marc

son mari, décédé en 2020.

Elle tient à remercier tout le personnel de l'EHPAD des Quatres Saisons à Saint-Hélène, pour leur professionnalisme, leur gentillesse et leur écoute.