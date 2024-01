Info Chalon a rencontré Robert Llorca, Directeur du Conservatoire du Grand Chalon, quelques jours avant son départ pour parler des coréalisations avec l’Espace des Arts

Robert, nous sommes ici pour parler des coréalisations entre le Conservatoire du Grand Chalon et l’Espace des Arts mais comme il est de coutume en début d’année, quels sont vos vœux pour 2024 ?

Mes vœux pour cette année 2024, c’est que cette collaboration très étroite entre l’Espace des Arts et le Conservatoire perdure. Que ce ne soit pas juste une question de personne mais bien une collaboration de l’ensemble des équipes, ce qui se fait actuellement et j’espère que cela va durer. Et puis, souhaiter que dans notre modeste mesure, ce qu’on fait, au niveau des spectacles que l’on propose aux grands chalonnais, apporte un peu de baume au cœur et un peu de sérénité !

Le territoire du Grand Chalon a toujours été fort de partenariats et des différentes passerelles établies entre les structures culturelles, depuis quand ces coréalisations existent-elles ?

Elles ont une douzaine d’années. On a commencé du temps où Philippe Buquet était directeur de l’Espace des Arts et le 1er concert que l’on a fait ensemble, c’était Chick Corea, pianiste de jazz américain et Gary Burton, vibraphoniste de jazz, deux grosses personnalités mondiales du jazz car j’avais eu leur contact par l’intermédiaire de leur manager allemand qui les faisait tourner partout en Europe ; et j’avais alors contacté Philippe en lui disant que j’avais la possibilité de les faire venir mais pas dans une salle de 300 personnes comme l’Auditorium du Conservatoire car les places allaient être vendues dès la billetterie ouverte. Il fallait vraiment plus de 300 places et Philippe m’avait dit alors que cela serait bien de faire des grosses coréalisations sur le jazz car il n’y en avait pas beaucoup. Du coup, ces deux grands artistes se sont produits à l’Espace des Arts et on a vendu tous les billets en quelques jours, c’était vraiment un très beau spectacle ! Ensuite, on a parlé de faire venir de grands orchestres symphoniques car cela faisait plus de 20 ans qu’il n’y en avait pas eu à Chalon alors que c’est une partie de la programmation qui intéresse tout le monde ! Donc, on s’est lancés avec Philippe et on a poursuivi encore plus fort avec Nicolas Royer car depuis que Nicolas a repris la direction, il y a encore plus de coréalisations. D’ailleurs, on s’est engagés chaque année à faire venir 2 orchestres symphoniques. Rappelez-vous, on a fait déjà venir l’Orchestre National de France, le Philharmonique de Radio France, l’Orchestre National de Lyon plusieurs fois, l’Orchestre Victor Hugo, l’Orchestre Dijon Bourgogne… et cette année on fait venir l’Orchestre des Pays de Savoie avec un grand pianiste français : Alexandre Tareau !

Pour éclairer nos lecteurs, pouvez-vous nous dire en quoi consistent exactement ces coréalisations ?

Cela revêt plusieurs choses différentes ! Déjà, on se voit en équipe régulièrement, du coup on est une petite dizaine autour de la table avec des participants de chacune des deux structures et on échange sur ce que l’on a l’intention de faire séparément. On échange aussi sur ce que l’on voudrait faire ensemble. On échange sur les idées, sur les thématiques ou on se dit qu’on aimerait bien faire quelque chose autour des musiques du monde… Après on se répartit le travail, cela peut être, pour l’équipe du Conservatoire, Marion Schrotzenberger qui contacte les artistes, cela peut être l’équipe de l’Espace des Arts et après on échange sur le coût artistique de chaque spectacle et on se partage aussi la recette de la billetterie !

Ces coréalisations sont-elles donc un véritable atout pour notre territoire ?

Oui, c’est un atout car il y a très peu de territoires où les deux plus grosses structures du département en termes culturels travaillent ensemble et du coup ne sont pas en concurrence, en incohérence. Alors que nous, nous sommes très complémentaires parce que, que ce soit les dates que l’on propose ensemble ou séparément, eh bien, comme on connaît la programmation des uns comme des autres, on essaie de faire des choses qui sont vraiment soit décalées en termes de temporalité, soit complémentaires en termes d’esthétisme. Je pense par exemple au théâtre de l’Espace des Arts qui a une très grosse programmation avec des plateaux conséquents, des artistes très connus, nous on va travailler avec des artistes un peu moins connus et sur des choses plus régionales ou mixtes. On a ce travail de complémentarité où nous-mêmes sur la danse, par exemple, on va être sur des plus petits formats. On a aussi, au Conservatoire, une entrée très pédagogique où l’on se demande à chaque fois que l’on va faire venir quelqu’un, comment cela va interagir sur le travail des élèves ? Est-ce que l’on organise une rencontre ? Est-ce que l’on prévoit une masterclass ? Est-ce que les artistes vont rester sur la journée ? … et puis, on fait ce travail aussi avec ceux qui sont programmés avec l’Espace des Arts. On fait donc le programme ensemble et on se dit "tiens ! qu’est-ce que les spectateurs n’ont pas vu depuis longtemps ?" Ou "quelles sont les choses dans l’ère du temps ?"

Dans la programmation 2024, à propos des coréalisations, quels sont les spectacles et concerts concernés ?

Par ordre chronologique, cela commence :

- Le 14 janvier 2024 à 11 heures au Théâtre Piccolo dans le cadre du dispositif ‘Haut du Panier’ avec le concert ‘Varka’ avec la chanteuse grecque Dafné Kritharas qui affiche déjà complet

- Le samedi 20 janvier à 20 heures au Grand Espace de l’Espace des Arts avec le concert ‘Carnaval’ de Lucie Antunes qui interprète son 2e album.

- Le 4 février à 15 heures, l’Orchestre des Pays de Savoie toujours au Grand Espace de l’Espace des Arts, est un très beau programme

- Dans le cadre du dispositif ‘Haut du Panier’ au Théâtre Piccolo le 11 février à 11 heures le concert en ‘Terre Andalouse’ du trio Biznaga

- Dans le cadre du Festival ‘Chef Op’ qui a émergé à l’Espace des Arts, le lundi 4 mars, on propose un ciné concert avec un film muet ‘He who Gets Slapped’

- On aura le dimanche 10 mars à 11 heures au Théâtre Piccolo, dans le cadre du dispositif ‘Haut du Panier’, le concert de 5 chanteuses percussionnistes brésiliennes ‘Pôplitê’

- Du jazz et un orchestre lyonnais le 15 mars à 20 heures au Grand Espace de l’Espace des Arts avec le concert ‘The Very Big Experimental Toubifri Orchestra’

- Le dimanche 17 mars, le Grand Symphonique du Conservatoire jouera au Grand Espace de l’Espace des Arts sous la direction de son chef d’orchestre Jean François Verdier (Chef d’Orchestre à l’Opéra Bastille, Besançon…) et en présence d’Hervé Billaut un grand pianiste français, un très beau spectacle en commun avec l’Espace des Arts !

- Au théâtre Piccolo dans le cadre du dispositif ‘Haut du Panier’ que l’on fait ensemble avec l’Espace des Arts, nous avons le 7 avril à 11 heures le concert ‘Haratago’ qui est un mélange de musiques d’Europe centrale et de musiques basques, ce qui rentre aussi dans le cadre des musiques du monde.

- Nous sommes très contents aussi de recevoir le 3 mai à 20 heures au Grand Espace de l’Espace des Arts, Vanessa Wagner, un récital de piano donné par cette grande pianiste française reconnue à l’étranger.

- Au théâtre Piccolo et toujours dans le cadre du dispositif ‘Haut du Panier’, le 5 mai à 11 heures, du théâtre avec une figure légendaire du théâtre bourguignon avec le spectacle ‘Veillons et armons nous en pensée’ avec le grand acteur, metteur en scène, Jean-Louis Hourdin !

Robert, vous allez quitter le Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Chalon en janvier, est-ce que les partenariats et coréalisations seront toujours d’actualité entre votre successeur et l’Espace des Arts ?

De toute façon, ce n’est pas qu’un travail individuel et cela ne se passe pas qu’entre Nicolas Royer et moi, mais entre toutes les équipes. D’ailleurs, on s’est vus encore fin décembre, donc on est quand même une dizaine à composer ce groupe de travail sur la programmation, donc quand il y en a un qui s’en va, il n’y a pas vraiment de souci car il faut assurer la continuité du service public d’une part et la continuité d’une collaboration intéressante pour nos deux structures qui nous permet de multiplier nos carnets d’adresses !

Pour terminer, une petite indication pour nos lecteurs, quel est pour vous, le spectacle ou le concert coup de cœur à voir absolument ?

Pour moi, cela sera Lucie Antunes et son spectacle du 20 janvier à 20 heures au Grand Espace de l’Espace des Arts parce que c’est vraiment une artiste que j’ai découverte il y a deux ans, qui monte, qui monte, qui est inventive et qui fait des choses complexes et populaires. C’est à la fois du Pop-Rock avec de l’Electro et ce qui est intéressant c’est qu’à la base, c’est une percussionniste, elle chante et cela est assez rare. Pour moi il y a un peu de Björk, un peu de chansons françaises du type nouvelle scène, c’est très visuel et cela donne un mélange qui est intéressant. Elle tourne d’ailleurs dans un circuit du genre comme le 104 à Paris, une scène très ciblée avec un public de connaisseurs. C’est bien de venir la voir et de l’écouter avant qu’elle soit trop connue parce que du coup, on pourra dire qu’on était là, à ses débuts !

Pour découvrir tout le programme : https://conservatoire.legrandchalon.fr/

E.C