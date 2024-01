Les Papillons Blancs Bourgogne du Sud remercient Décathlon Chalon et leurs clients

Quand tout le personnel d'un grand magasin Chalonnais se mobilise autour du handicap !

Le principe est simple.... sensibiliser les familles et les enfants autour du handicap et leur proposer de faire cadeau d'un jouet, une peluche, un jeu dont ils ne se servent plus. Mise en place depuis 2018, l'opération a été reconduite cette année au magasin Decathlon de Chalon-sur-Saône.

Mais cette année, pas seulement les collaborateurs du magasin pouvaient donner puisque cette opération est ouverte aux clients. Il suffisait de déposer un jouet, une peluche, un jeu au pied du sapin installé à l'entrée du magasin.

Grand merci à Anthony Thomas , employé Décathlon, d'avoir organisé et géré la collecte. Accompagné d' Anthony De Magalhaes au nom du regroupement médical "Tous Ensemble En Bleu 71" pour son soutien également.



Après avoir été triés, nettoyés, valorisés, ils seront distribués aux résidents de nos établissements et à d'autres établissements du bassin Chalonnais ( IME, FAM, MAS, Foyers Hébergement ....etc).