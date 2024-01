Nomination de Gabriel Attal à Matignon : Une «excellente nouvelle pour la France», selon le député Louis Margueritte

Comme nous pouvons le voir, la démission d'Élisabeth Borne et la nomination de Gabriel Attal à Matignon par le Président de la République suscitent de nombreuses réactions au sein de la classe politique nationale où, suivant les appartenances politiques, les deux informations sont diversement commentées.

C'est notamment le cas de Louis Margueritte, le député de la 5ème circonscription de Saône-et-Loire qui ne voit que du positif quant à un éventuel changement de politique du gouvernement d'Emmanuel Macron.

«La nomination de Gabriel Attal à la fonction de Premier Ministre est une excellente nouvelle pour la France. Gabriel Attal dispose de nombreuses qualités humaines et professionnelles et à l'engagement public cheville au corps», nous assure le député.

Avec cette nomination, Gabriel Attal, 34 ans, devient du même coup le plus jeune Premier Ministre de la Vème République, battant le record du socialiste Laurent Fabius, nommé à 37 ans en 1984. Le premier à assumer publiquement son homosexualité.

Il s'agit également du quatrième locataire de Matignon sous l'ère Macron.

«Pour avoir eu l'honneur de travailler à ses côtés lors de l'élaboration du plan fraude, je peux attester de sa totale détermination pour la France et les Français», ajoute Louis Margueritte.

Figurant parmi les personnalités politiques préférées des Français depuis sa nomination il y a moins de six mois au ministère de l'Éducation nationale, l'ancien porte-parole a pour mission d'offrir au chef de l'État l'élan que son second quinquennat n'a finalement jamais trouvé.

Sa première tâche, et non des moindres, sera de former un nouveau gouvernement sous le signe du «réarmement» tant vanté par Emmanuel Macron lors de ses vœux du Nouvel An, autour notamment du vaste chantier de l'école que Gabriel Attal a porté depuis l'été en initiant de nombreuses réformes d'ampleur.

Il aura également la tâche de réconcilier une majorité divisée par le vote de la loi immigration.

D'autres réactions devraient suivre, notamment, lors de la présentation de la liste des ministres qui feront partie de l'équipe gouvernementale de Gabriel Attal.

