Surveillez vos comptes, les frais bancaires repartent à la hausse en 2024

Selon ce média spécialisé dans l'argent : « On pouvait craindre d'assister à une forme de rattrapage. Ce n'est pas le cas : les hausses tarifaires moyennes observées sont globalement cohérentes avec les tendances observées avant la pause de 2023. Ce qui n'empêche pas de s'interroger sur la légitimité de certains choix. »

En matière de frais de tenue de compte, la hausse est estimée à 2,5 % en moyenne, pour un coût de 28 € par an, mais certaines banques, autrefois peu onéreuses, opèrent une remontée vertigineuse comme La Banque Postale qui va les augmenter de 21,4 % pour atteindre 20,40 € par an. Ces frais ont pourtant été généralisés à partir de 2010 afin de compenser le manque à gagner des établissements bancaires résultant des faibles taux d'intérêt… sachant qu'ils dépassent désormais 4 %.

Côté carte bancaire, ce n'est pas mieux puisque MoneyVox chiffre l'augmentation tarifaire entre 2 et 3 %, tandis que « les banques pénalisent de plus en plus les clients qui retirent de l'argent dans les DAB d'autres réseaux ». De même, la pratique visant à fixer un minimum forfaitaire d'agios pour surfacturer les petits découverts se répand, alors que les frais de dossier prélevés pour un prêt immobilier augmentent.