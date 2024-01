Journée Nationale de revendications de la Police Municipale

Un mouvement suivi à l’unanimité à Chalon-sur-Saône !

Personne n’est dupe, les effectifs de la Police Nationale se réduisent chaque année sur le territoire français à peau de chagrin dans certaines villes. C’est pour cela que la Police Municipale a pris une ampleur importante concernant certaines missions régaliennes de l’état.

Aussi, ce vendredi 12 janvier, à 11 heures, sur les marches de l’Hôtel de Ville en parfait accord avec leur hiérarchie, en la personne de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, les policiers municipaux de Chalon-sur-Saône ont apporté leur soutien aux associations, syndicats et fédérations de la Police municipale pour défendre leurs droits, suite aux négociations qui sont en cours avec le gouvernement.

En effet, tous les policiers municipaux le disent haut et fort : « Nous ne pouvons plus tolérer d’être une Police Municipale ‘low cost’ sans reconnaissance méritée ! ».

Voici l’ensemble de leurs revendications :

« Une prise en compte des primes dans le calcul des pensions de retraite - Une refonte et une revalorisation des grilles indiciaires des agents de police municipale - Une bonification des ‘1 an tous les 5 ans’ - Passage des trois catégories A/B/C en catégorie active - Indemnité spéciale de fonction obligatoire pour tous, au taux maximum pour l’ensemble des cadres d’emplois et comptabilisée pour les droits à la retraite - Le passage à la catégorie B active pour l’ensemble de la catégorie C, passage à la catégorie A pour les catégories B et passage en A+ pour les catégories A ».

J.P.B