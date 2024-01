Jade André est la Reine du Carnaval de Chalon 2024

C'est au cours d'une soirée exceptionnelle et riche en émotions que la candidate du Comité de quartier de Saint-Jean-des-Vignes a été couronnée Reine du Carnaval de Chalon 2024. Plus de détails avec Info Chalon.

Samedi 13 janvier, c'est dans une Salle Marcel Sembat qui affichait complet, que Jade André, la candidate du Comité de quartier de Saint-Jean-des-Vignes, a été élue Reine du Carnaval de Chalon 2024.

C'est à l'issue d'une soirée exceptionnelle et riches en émotions que cette jeune femme de 21 ans (à gauche sur la photo), étudiante en 2ème année de Licence de langues, littératures et civilisations étrangères et régionales (LLCER), a été choisie parmi les douze candidates qui ont toutes rivalisé de grâce et de magnifiques sourires avant que ne tombe le résultat.

Elle succède ainsi à Ambre Aulas, la Reine du Carnaval de Chalon 2023.

La première vice-reine est Tatiana Millot, la reine du Comité de quartier Saint-Cosme-Bellevue, et la deuxième vice-reine est Emma Beaufils, la reine de Saint-Rémy. Elles succèdent respectivement à Lisa Meunier de Sassenay et Ambre Jouannet du quartier Boucicaut-Verrerie-Champ Fleuri-Colombière.

Plus de détails et de photos sur cette soirée-spectacle à paraître dès lundi matin.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati