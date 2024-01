Tournoi de Tennis fluo : franc succès pour la toute première édition du CTC

« Nous organisons des tournois traditionnels deux fois par an et nous avions évoqué l’éventualité d’organiser un événement sous un format plus festif, au cours de la saison. Les soirées fluo se multiplient dans plusieurs sports mais n’avaient encore pas vu le jour dans le domaine du tennis. L’occasion pour nous de relever ce challenge ! » a indiqué Hélène, organisatrice de l’évènement et membre du Tennis Club de Crissey.

Et on peut dire que le pari a été largement gagnant pour le club sportif !

En plus des 24 paires de joueurs inscrites, de nombreux spectateurs avaient fait le déplacement pour participer à la soirée, profiter de la buvette et encourager les équipes.

Côté organisationnel : le club a opté pour un jeu de la reine avec des groupes de 4 paires sur 7 minutes.

Sur les 24 paires constituées, 8 venaient de l’extérieur et les doublettes étaient très hétérogènes (paires femmes, paires hommes, paires mixtes).

Une soirée intergénérationnelle puisque les participants étaient âgés de 16 à X ans !

Le club remercie vivement l’ensemble de ses bénévoles pour leur engagement et pour avoir contribué à l’accomplissement de ce projet !

Cette toute première édition du tournoi fluo du CTC ne sera pour sûr, pas la dernière !

Pour suivre l’actualité du club, c’est par ici.



Amandine CERRONE.