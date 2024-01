FD CONSTRUCTIONS recrute un CONSEILLER COMMERCIAL H/F

FD Constructions, constructeur local de maisons individuelles depuis 35 ans, en Saône et Loire ( Chalonnais, Bassin Minier, Autunois, Bresse ) et Sud Cote d’Or, cherche à renforcer son équipe en recrutant un(e) conseiller(e) commercial(e).



Vous recherchez une équipe à taille humaine et une entreprise de professionnels, reconnue pour la qualité de ses réalisations.



Rattaché(e) à la direction, vous aurez en charge la prospection et la commercialisation de maisons individuelles sur mesure auprès d’une clientèle de particuliers.



Vous élaborez avec les clients un projet de construction adapté à leurs envies et aux contraintes techniques, budgétaires et règlementaires ( recherche terrain, conception de plans, choix des prestations ) et les accompagnez jusqu’au démarrage de leur future maison.



Vous aurez également en charge le développement d’un réseau pérenne de partenaires fonciers et financiers locaux.

Profil recherché :

- formation commerciale

- expérience dans la vente au particulier, idéalement dans la maison individuelle

- relationnel de qualité avec écoute et force de conviction

- autonome, rigoureux, impliqué et pugnace

- connaissances techniques dans la construction ou l’immobilier



Poste basé à Chalon sur Saône, à pourvoir en CDI.

Rémunération fixe + commissions attractives + véhicule



Merci de nous faire parvenir un CV et une lettre de motivation par mail à contact@fdconstructions.fr