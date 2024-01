Les Cadets du Judo Club Chalonnais en forme au tournoi National de Belfort

L'Ensemble des représentants a fait un bon déplacement, même si pour les cadets 1, Kerwan TERRIER, Nawfe EL GDAH , et Thomas PORTRAT ce fut un baptême du feu, ils n'ont pas démérité. Kylian TERRIER et Mathieu BERBIGET, tous deux dans la catégorie très dense des -73kg, ont manqués d'impact physique, mais ce n'est que partie remise. Belle compétition en revanche pour Maël HERBAUX en -90kg et Daniel SOLOMONYAN en +90kg qui s'imposent tous les deux dans leurs deux premiers combats par ippon, avant de s'incliner en finale. Ils remportent donc une belle médaille d’argent. Place était ensuite faite pour les deux filles Maëva HUGUENIN et Sarah PETIT en -57kg qui ont fait de très beaux combats acharnés. Après deux combats gagnés par ippon, Sarah s'incline en demi-finale avant de s'imposer par ippon pour la médaille de Bronze. Maëva quant à elle, de retour dans la catégorie des -57kg a fait parlé la poudre et s'impose par ippon dans ses quatre combats et remporte donc le tournoi .

Le Coach Yann DU CLOSEL, emmènera les cadets garçons lors du championnat BFC par équipes qui aura lieu le week end prochain à Dijon avec l’espoir de faire une belle compétition et pourquoi, pas se qualifier pour la phase Nationale.