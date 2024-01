Un virage à droite pour le gouvernement ? mais a-t-il été de gauche ?

Il n'y a pas de parti pris que de dire qu'Emmanuel Macron excelle dans cet exercice. Lui donner le micro, lui poser une question de 10 secondes, c'est la garantie assurée d'avoir un vibrant plaidoyer politique. Ce mardi soir, Emmanuel Macron peut se féliciter tant il a déroulé un certain nombre de mesures que nombre de ses opposants de droite, avaient affiché au fronton de leurs ambitions. Alors virage à droite pour le Président de la République ? Encore faut-il qu'il ait mené des politiques de gauche depuis son élection !

Après avoir explosé la Gauche française, Emmanuel Macron sait que les prochains enjeux électoraux se joueront à droite. Pas besoin de sortir des plus hautes écoles pour comprendre que l'électorat sur lequel, il doit concentrer ses appels du pied, se situe à droite et même très à droite.

Le concours d'éloquence a été remporté avec brio ce mardi soir, énumérant des mesures sociétales qui ont sonné juste, auprès d'un électorat qui droitise toujours plus son vote. Sauf qu'à vouloir jouer sur le terrain d'un autre, faut-il là encore, en avoir les moyens. Et là, c'est une autre paire de manches pour le Président de la République, qui va terminer son mandat, sur une France jamais autant fracturée.

Il y avait urgence à agir pour espérer calmer les ardeurs électorales, mettant le Rassemblement National loin devant dans les intentions de vote aux prochaines élections européennes. Un paradoxe quand on connait le peu de considération européenne du RN.

Avec sa liste à la Prévert, Emmanuel Macron entendait redistribuer les cartes, et reprendre la main. Pas sûr que le Président mesure l'ampleur de la tâche à accomplir, et encore plus l'ampleur des moyens à mobiliser pour mettre en oeuvre la partition annoncée ce mardi soir. La Gauche s'en sort conforter dans ses positions et la droite de la droite s'amuse de voir la République venir puiser les idées chez eux. Finalement, un 1er Ministre s'est exprimé ... devant près de 9 millions de téléspectateurs...

Laurent Guillaumé