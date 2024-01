Chalonnais(es) réjouissez-vous, Bun Hay Mean a dégotté le meilleur du meilleur pour vous. Rien que ça !

Le temps de la reprise est sur le point de sonner pour « A Chalon Spectacles », et celui qui sera en première ligne le vendredi 19 janvier à partir de 20h en la salle Marcel-Sembat de Chalon-sur-Saône pour y dévoiler son spectacle « Tous Ego «, c’est l’humoriste Bun Hay Mean. De quoi prendre l’année nouvelle par le bon bout en s’engouffrant dans un univers bariolé. Interview pour info-chalon.com

Tout n’est pas figé, il reste des places à 39,00 euros. Placement libre. Lieux de réservation habituels.

Renseignements auprès d’A Chalon Spectacles (03 85 46 65 89, spectacles@achalon.com )

Pourquoi être passé de l’informatique du fait de votre licence, au monde aléatoire de l’humour ?

«Le monde de l’humour n’est pas aléatoire, mais c’est vrai que l’informatique et l’humour c’est la même chose. J’ai trouvé le chemin le plus rapide pour faire passer une base de données à un résultat. »

Que vous a apporté le Jamel Comedy Club ?

« Il m’a apporté une école. C’est comme un bus, j’ai appris, côtoyé, et pu voyager plus rapidement vers où je voulais aller. Toujours. »

« Chinois marrant », c’est plutôt flatteur comme surnom, de même que Bun Hay Mean ?

« Je ne sais pas si c’est flatteur, mais c’est très réducteur. Il faut accepter ça, vu que les gens nous voient comme ça. »

Pour quelles raisons pensez-vous que l’on vienne vous voir sur scène ?

« Je pense que c’est juste parce que je suis le meilleur ! »

Est-ce chose aisée de se démarquer des autres humoristes ?

« En fait, je considère que je ne suis en compétition avec personne d’autre que moi-même. Donc c’est dur de sortir de moi, de mon propre lot. Il y a tellement de phases marrantes dans ma tête, tellement de gens dans ma tête qui sont plus forts que moi, que j’essaie d’avoir encore plus le meilleur jeu sur scène. »

Qu’est-ce qui vous fait rire dans la vie, et appliquez-vous votre ressenti dans la construction de vos spectacles ?

« Ce qui me fait rire, c’est que les gens ne se rendent pas compte à quel point la vie est simple, comment les gens pensent que la vie est un problème, alors qu’ils sont debout. Ils peuvent marcher, ils ont des mains, ils peuvent construire, et au lieu de cela ils se plaignent ! »

Avez-vous une botte secrète pour faire réagir le public ?

«Ma botte secrète c’est moi, je suis un créateur de chaussures ! Ma botte secrète c’est que je suis un maître dans l’art martial qu’est le stand-up. »

Dans votre stand-up « Tous Ego », le seront-ils vraiment à Chalon ce vendredi ?

« Ils ont payé leur place, les autres, ceux qui n’ont pas payé, et ceux qui ne seront pas là, je ne les calcule pas, ils ne font pas partie de mon monde. Tous les jours j’améliore le spectacle, et là ça va être «la deuxième » pour moi. C’est mon troisième spectacle « que je vais pouvoir vendre ». Sinon, chaque jour je fais des impros, des tests, etc., et là ça y est j’ai réussi à avoir le meilleur du meilleur, que je présente d’abord à Besançon, et après à Chalon. Vous allez donc avoir un meilleur spectacle à Chalon qu’à Besançon. »

Crédit photo : Patrick Fouque Propos recueillis par Michel Poiriault

