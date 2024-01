Les préparatifs pour le match France-Angleterre U18 vont bon train

Chalon-sur-Saône aura l'insigne honneur d'accueillir le match international de rugby U18 France – Angleterre, le samedi 9 mars 2024 à 17 heures, au Stade Léo Lagrange. Un évènement pour le monde de l'ovalie saône-et-loirienne. Plus de détails avec Info Chalon.

Pendant une semaine, Chalon-sur-Saône va vibrer pour l'ovalie. Ainsi, la Ville de Niépce aura l'insigne honneur d'accueillir le match international de rugby U18 France – Angleterre, le samedi 9 mars 2024 à 17 heures.

C'est ce qu'on apprenait lors de la conférence de presse organisée ce mardi 16 janvier à 14 heures 30, au siège de la communauté d'agglomération du Grand Chalon. Une nouvelle qui ne pouvait que réjouir Jean-François Contant, le président de la Ligue de Rugby de Bourgogne Franche-Comté, Dominique Melin, la vice-présidente du Grand Chalon en charge des sports qui représentait Sébastien Martin, le président du Grand Chalon, Bruno Rochette et Fabrice Faradji, les conseillers délégué aux sports et aux équipements sportifs qui représentaient Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, et Bernard Lecuele, le président du Rugby Tango Chalonnais (RTC).

Un formidable «coup de projecteur sur le rugby bourguignon franc-comtois, et en particulier chalonnais», selon le président de la Ligue de Rugby de Bourgogne Franche-Comté, mais aussi un défi de taille pour cette dernière. La région étant peu habituée à recevoir des rencontres d'un tel niveau, en raison du manque d'infrastructures adaptées.

L'équipe d'Angleterre U18 sera pendant une semaine à Chalon-sur-Saône, un énorme coup à jouer pour le tourisme local, reste à savoir où séjournera cette dernière. À cette occasion, de nombreuses animations autour du rugby seront organisées aux quatre coins de la ville.

Ravie que Chalon-sur-Saône accueille un tel évènement, la vice-présidente du Grand Chalon rappelle que «nous avons un vivier important sur Chalon-sur-Saône et le Grand Chalon».

«L'année 2024 va être une année mythique, en particulier avec les Jeux Olympiques, ce qui nous permet de sensibiliser tous les clubs sportifs à ce niveau et d'organiser des manifestations avec l'implication et le savoir faire de la Ligue de Rugby de Bourgogne France-Comté. Nous souhaitons aussi montrer aux écoles de rugby du territoire qu'il est possible de jouer à haut niveau ensuite», poursuit Dominique Melin.

Parmi les animations organisées durant cette semaine placée sous le signe de l'ovalie, citons pêle-mêle, un tournoi des écoles de rugby en partenariat avec le Conseil Départemental de Saône-et Loire, un cross rugby avec 80 filles et 8 équipes, et Rugby Tout Terrain (RTT) «tête bien faite dans un corps bien fait».

«Ça va être une grosse semaine pour nous car nous accueillons le Paris-Nice et le Carnaval de Chalon-sur-Saône en bout de piste. Un véritable challenge mais on va y arriver», estime Fabrice Faradji, confiant quant aux capacités de notre ville à gérer simultanément autant de manifestations d'envergure.

«Chalon est une terre de rugby», rappelle à son tour Bruno Rochette.

Les bénévoles chargées d'accueillir le public seront principalement issus du Rugby Tango Chalonnais (RTC) et du Rugby Féminin Chalonnais Les Coquelicots.

«C'est important de les associer à cet évènement», rappelle à son tour la vice-présidente du Grand Chalon.

Une décision des plus judicieuses, surtout lorsque Jean-François Contant, le président de la Ligue de Rugby de Bourgogne Franche-Comté, nous explique que le nombre d'adhérents féminins augmente d'année en année.

1000 places seront offertes gratuitement aux écoles de rugby et 600 places à des collégiens, en plus des places destinées à la vente.

C'est le président du Grand Chalon qui donnera le coup d'envoi du match.

60% des U18 passent en U20, «et peut-être dans le futur parmi le XV de France»,espère le président de la Ligue de Rugby de Bourgogne Franche-Comté.

2000 places seront mises en vente dans un premier temps.

«On rouvrira petit à petit d'autres créneaux pour des places supplémentaires», ajoute le chargé de communication de la Ligue de Rugby de Bourgogne Franche-Comté.

Et c'est pendant la conférence de presse que la billetterie pour la rencontre U18 France – Angleterre a été ouverte, au tarif de 6 euros debout, 11 euros pour une place assise et 16 euros pour une place en tribune d'honneur. Les 2000 places sont disponibles sur le site de la Ligue de Rugby de Bourgogne Franche-Comté et sur le site du Rugby Tango Chalonnais.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati