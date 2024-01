Renouvellement des trois conseils centraux de l’université de Bourgogne - Vincent Thomas candidat à sa succession

Communiqué de presse

Les 30 et 31 janvier 2024, la communauté de l’université de Bourgogne (étudiants, enseignants, chercheurs, enseignants-chercheurs, personnels de bibliothèques, administratifs, techniques sociaux et santé) sera appelée à renouveler ses trois conseils centraux : le conseil d’administration, la commission pour la formation et la vie universitaire et la commission de la recherche, instances qui administrent la vie de l’université.



Élu président de l’université de Bourgogne en mars 2020, je souhaite poursuivre l’action menée au service de la communauté universitaire. Ainsi, les listes « Ensemble pour une université européenne et engagée » qui me soutiennent, s’inscrivent dans un continuum de valeurs, tout en proposant un nouveau projet universitaire d’avenir qu’il est possible de découvrir sur notre site de campagne (https://universiteeuropeenneetengagee.fr).

Pendant quatre ans, le travail mené avec l’équipe qui m’entoure a permis, malgré le COVID, de nombreuses avancées en faveur des femmes et des hommes de notre université (politique de prime des personnels BIATSS, renouvellement des postes vacants, création de plusieurs dizaines d’emplois sur fonds spécifiques, mise en œuvre du dispositif QVT, refonte de la charte des personnels contractuels, création de la commission solidarité étudiante…). Ce travail a également renforcé les liens qui unissent notre université aux organismes nationaux de recherche (INRAE, CNRS, Inserm, CEA), au tissu socio-économique, ainsi qu’aux collectivités territoriales et aux services régionaux et centraux de l’État.

C’est dans le prolongement de ces valeurs qu’un projet renouvelé est proposé aux membres de la communauté pour le prochain mandat. Notre volonté est de construire ensemble un écosystème d’avenir affichant une ambition européenne. Ce renouveau s’inscrit dans le cadre du futur établissement public expérimental « Université Bourgogne Europe » associant douze partenaires qui s’unissent pour renforcer le rayonnement et l’attractivité internationale de l’enseignement supérieur et de recherche du territoire.

Cette ambition s’inscrit dans la poursuite des actions engagées, avec le même soutien fort à la recherche et à la formation. L’humain demeure également au cœur de nos préoccupations. Ainsi, deux vice-présidences seront créées, l’une dédiée au handicap, à l’inclusion et aux solidarités, l’autre au développement durable et la responsabilité sociétale et environnementale. Une conférence sociale sera organisée sur l’attractivité des emplois à l’uB, incluant la question indemnitaire pour tous les personnels BIATSS.

Photo @info-chalon.com