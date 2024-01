Casino de Santenay : belle ambiance de cabaret pour la cérémonie des vœux

Le discours du directeur Frédéric Mousset rend compte de l’évolution crescendo du casino de Santenay : le 1er sur la région en offre de jeux, il a conquis la 39e place sur les 203 casinos français.

« Monsieur Guy VADROT Maire de SANTENAY,

Mesdames et Messieurs les Élus, Présidentes et Présidents d’Associations,

Monsieur MIGNERET de la D.T.P.J de Dijon,

Chers partenaires et chers clients !

L’année 2023 s’est achevée, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle aura été très remplie et dense pour notre établissement !

190 000, c’est le nombre de visiteurs que nous avons le bonheur d’accueillir cette année, soit + 13,45 % que 2022.

Mais aussi bien avec ses 18 251 959 € de Jackpots et de lot cumulés (soit 50 000 € par jour), 11 périodes de jeux destinés à divertir notre clientèle et ces 40 animations, dont 1 escape game éphémère et 2 beaux concerts extérieurs d’envergure (l’un avec plus de 5 400 personnes) pour lequel je tiens encore une fois à remercier Monsieur le Maire, le comité des fêtes et associations de Santenay de leurs aides.

Ce qui représente + de 350 000 € d’animations, de cachets et de technique.

Tous ces moments n’ont été rendus possibles qu’avec votre aide et de votre présence.

Grâce à mes équipes (62 personnes), que je tiens à remercier, le casino JOA SANTENAY est à la 39e place sur les 203 casinos français.

2024 s’annonce également riche en évènements, en émotions et en nouveautés !

Vous le savez, nous aimons vous surprendre, et c’est pour cette raison que je ne m’étendrais pas davantage sur les animations !

Certains d’entre vous sont déjà dotés de la carte Club JOA, mais pour les retardataires, n’hésitez pas à la demander à l’accueil du casino et ainsi, vous recevrez les programmations mensuelles !

Croyez-moi, je me réjouis déjà des perspectives évoquées, mais encore secrètes !

Allez, rassurez-vous, je ne serais pas plus long !

Toutefois, au nom de l’ensemble de mes équipes, de Monsieur Laurent JOURDAIN, Directeur des opérations régions et de Monsieur Laurent LASSIAZ, Président du Groupe JOA, je vous adresse mes meilleurs vœux, de bonheur, de réussite personnelle et professionnelle pour cette nouvelle année 2024.

J’oubliais ! de la magie, c’est aussi ce que nous vous souhaitons pour cette année bissextile ! D’ailleurs les artistes de Franck Mollier sont prêts à commencer 2024 avec vous sur une note pailletée !

Régalez-vous, notre chef vous a préparé un petit cocktail qui semble sympathique,

Alors n’oubliez pas : JOUER, OSER S’AMUSER ! »

Place ensuite au spectacle de la troupe de cabaret produite par Franck Mollier.

