Forte affluence pour l'assemblée générale du Yacht Club de Chalon

Forte affluence des adhérents du Yacht Club de Chalon-sur-Saône lors de la tenue de l’Assemblée Générale le 17 janvier 2024 au Clos Bourguignon, en présence de plus de 75 personnes dont les élus locaux et représentants de l'OMS, Bruno Rochette, Thierry Thévenet Président et Bernard Durand Vice-Président mais aussi des instances sportives, MM Guéraud et Fayard CDV71,et des clubs amis M Gomas de Mâcon et Mme Millet du Creusot.

Les effectifs du club sont encourageants avec 124 licenciés voile et 41 ski nautique soit 165 licenciés, dont 35 enfants.

Après le rapport moral du Président et de la Secrétaire Générale le Trésorier Francis a livré les comptes et le budget de l’association et obtenu le quitus de l’assemblée. Eric Pirodon secrétaire voile a présenté les résultats sportifs de la saison voile et les prévisions pour 2024 avec l’arrivée d’un moniteur breveté d’état qui sera assisté d’Olivier Bonfillou qui a obtenu son diplôme de moniteur fédéral. Josy Revillet a ensuite décrit les activités handi, et l’activité ski.

Les trois axes du club pour 2024 ont été fixés :

-Développement de l’école de sport

-la voile sur habitable avec deux sorties en mer et poursuite des régates

-le ski nautique et wakeboard : développer la pratique de ce sport

Deux jeunes du club Benjamin et Léo ont remercié Jean-Claude le doyen du club pour ses conseils avisés en matière de régates. Trois adhérents ont été mis à l’honneur : Charlie Berraud, Léo Borey et Olivier Bonfillou, champions de ligue dans leurs spécialités.

L’Assemblée s’est clôturée par un buffet précédé de la remise de la coupe Jacky Créteur qui a récompensé Jérôme Vadrot pour sa forte implication dans le club.

Les inscriptions seront ouvertes les dimanche 10 et 17 mars 2024.Tous les renseignements sur le site yachtclubchalonsursaone