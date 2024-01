L'acteur et humoriste Kev Adams de passage au Mégarama Chalon

L'acteur et humoriste a fait escale à Chalon-sur-Saône ce jeudi pour présenter en avant-première son nouveau film, Maison de retraite 2. Plus de détails avec Info Chalon.

En tournée de promotion pour son nouveau film «Maison de retraite 2» et tout juste remis de son hospitalisation pour péritonite suite à une appendicite aiguë, Kev Adams a rencontré ce jeudi 18 janvier le public du Mégarama Chalon.

Dans ce film réalisé par Claude Zidi Jr., également présent, le comédien doit emmener sa bande de séniors et d'orphelins dans une maison de retraite du sud de la France. Sans se douter que ça va être la guerre avec les pensionnaires déjà sur place, parmi lesquels on découvre Jean Reno ou Amanda Lear.

En 2022, le premier volet des aventures de Milann et des pensionnaires de la maison de retraite Les Mimosas avait rassemblé plus de 2 millions de spectateurs dans les salles obscures. Cette suite sort officiellement le 14 février 2024 dans les salles.

Émus de voir une salle pleine, et pleine de toutes les générations voire en famille, ce qui est rare de nos jours, l'acteur et l'humoriste ont pu échanger avec un public venu de tout le département. Un moment que n'est pas prêt le petit Thomas qui a pu faire un selfie avec la star, Sandrine qui le suit depuis qu'elle l'a découvert avec «SODA» (2011) dans le rôle d'Adam Fontella, aux côtés de William Lebghil (Slimane dans la série), et Mary qui lui a envoyé son livre pour avoir été d'une grande aide, avec Gad Elmaleh, à se lancer dans l'écriture.

Et preuve, s'il en fallait, d'un succès annoncé, l'intégralité des 450 places de la Salle Horizon du Mégarama Chalon, ont trouvé preneur, lors de cette soirée.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati