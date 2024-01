Cérémonie de la Sainte-Barbe : le retour en images avec Info Chalon

Le retour en images avec Info Chalon.

C’est en présence du commandant Alexandre Monin, chef de compagnie de Chalon sur Saône et représentant le directeur du SDIS 71, d’Alain Gaudray, conseiller départemental et de Pascal Boulling, maire de Crissey, que les sapeurs-pompiers crissotins ont fêté la traditionnelle Sainte-Barbe.

Comme à l’accoutumée, cette soirée a démarré par la remise des médailles aux récipiendaires du jour :

*Sapeure Emilie Blond : Médaille d’honneur échelon bronze pour 10 ans de service

*Sergent Honoraire Jean-Marc Poupard : Médaille pour 10 ans de porte-drapeau

*Boris Benabdelli : nomination au grade de Lieutenant

*Mickaël Meunier : nomination au grade de Sergent

*Jean-Luc Pillot : nomination au grade Sergent Honoraire

*Guillaume Thomas : nomination au grade de Caporal

*Christophe Weber : nomination au grade de Première Classe

*Ombeline Mère : nomination au grade de Première Classe

*Emilie Blond : nomination au grade de Première Classe

Ensuite, le Sergent Honoraire Jean-Luc Pillot, qui a fait valoir ses droits à la retraite après 16 années de service, a reçu le casque de vétéran de l’année.

La cérémonie s’est ensuite poursuivie à l’intérieur de la caserne avec les différentes allocutions des personnalités présentes ce samedi soir.

L’occasion pour le tout nouveau gradé Lieutenant Boris Benabdelli, chef de centre de Crissey, de faire un bilan sur l’année écoulée.

Il est notamment revenu sur l’évènement marquant de cette année : l’incendie à la Carbonnerie crissotine où les sapeurs-pompiers crissotins sont intervenus en premier sur les lieux et ont permis la mise en sécurité d’un civil et la préservation de la partie administrative de l’usine ainsi que celle des entreprises voisines.

Boris Benabdelli a indiqué quelques chiffres : en 2023,

*113 interventions ont été réalisées

*69 secours à personnes

*12 accidents de voie publique

*8 opérations diverses

*1 risque technologique

*11 renforts de personnels au centre de secours de Chalon sur Saône

Enfin, le chef de centre s’est félicité du recrutement conséquent sur cette année 2023 avec pas moins de 7 nouvelles recrues dans les rangs de la caserne crissotine : Clara Meunier, Emeline Nicolas, Séverin Mère, Mattéo Matiniak, Geoffrey Mercey Zimmer, Félix Monnin, Gabriel Germains.

Avant de laisser la parole à ses invités, le lieutenant a salué l’engagement et le dévouement de ses équipes et a ainsi lâché : « Je suis fier d’être votre chef de centre ».

Le commandant Alexandre Monin a quant à lui pris la parole et a tout d’abord rappelé l’objectif de la Sainte-Barbe qui est de se souvenir des disparus mais aussi de se retrouver autour des valeurs des sapeurs-pompiers : « Altruisme, courage , dévouement et don de soi ».

Il a bien sûr félicité le tout nouveau lieutenant pour son grade mais aussi pour son travail et l’excellent accompagnement de ses équipes.

Il a aussi remercié Monsieur le Maire, Pascal Boulling, pour libérer du temps à deux de ses agents municipaux pour répondre aux besoins des interventions.

Enfin, le commandant a rappelé le grand rendez-vous 2024 pour les sapeurs-pompiers de Saône et Loire à savoir le 130ème congrès national des sapeurs-pompiers qui aura lieu du 25 au 28 septembre prochain à Macon.

Monsieur le Maire, Pascal Boulling et Monsieur le Conseiller Départemental, Alain Gaudray, ont ensuite tout deux pris la parole pour assurer leur soutien aux pompiers et féliciter les équipes pour leur travail et leur courage.

Cette belle cérémonie crissotine s’est achevée par un moment convivial autour du verre l’amitié orchestrée par l’Amicale des Sapeurs-pompiers crissotine.



Amandine CERRONE.