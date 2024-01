Les parents mobilisés contre la menace d'une fermeture de classe à l'école de Bourgogne

L'école maternelle de Bourgogne pourrait perdre un poste à la rentrée ce qui entraînerait la fermeture d'une classe. Inquiets, les parents d'élèves se mobilisent et se sont rassemblés vendredi après-midi. Plus de détails avec Info Chalon.

Depuis la rentrée une rumeur de fermeture a commencé à courir et malheureusement, au grand dam de l'équipe éducative et des parents d'élèves, se concrétise : l'Académie de Dijon envisage de supprimer un poste à l'école maternelle de Bourgogne.

C'est tout du moins ce que propose Liliane Ménissier, la directrice académique des services de l'Éducation nationale (DASEN), qui attend l'observation de la mairie pour le 2 février, dans un courrier, parlant de «retrait d'emploi en maternelle».

L'école maternelle de Bourgogne est composée de 5 classes de triple niveaux, ce qui permet une super intégration des tout-petits lors de leur arrivée à l'école. Les effectifs n'ont jamais été énormes mais chacun y trouvait son compte. D'autant plus que dans ce quartier mixte, l'équipe enseignante apportait un soutien supplémentaire notamment pour des enfants étrangers accueillis en France.

Une telle suppression de poste d'ici l'année prochaine devrait entraîner une surcharge dans les classes, une menace pour la qualité d'enseignement que ne peuvent souffrir des parents inquiets.

Aussi, une dizaine de parents se sont rassemblés devant l'école maternelle de Bourgogne ce vendredi 19 janvier à 16 heures pour protester contre une décision jugée «injuste et injustifiée».

Soutenus par les syndicats d'enseignement et la mairie, farouchement opposée à une telle décision, ces parents ont reçu la visite de Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, Amelle Deschamps, son adjointe en charge des affaires scolaires, et Solène Darnauguilhem, la directrice de la Vie Scolaire et de la Cohésion Sociale.

La DASEN attend les conclusions du Conseil départemental de l'Éducation nationale (CDEN) qui devrait avoir lieu le 8 février voire le 15 février pour se prononcer définitivement.

Un nouveau bras de fer pour la mairie. D'autant plus que d'autres suppressions de poste sont également préconisées pour l'école Liberté, Égalité et Fraternité, au Stade et une autre aux Prés Saint-Jean.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati