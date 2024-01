A Mercurey "faire toujours plus pour conforter l'attractivité du village"

Le village de Mercurey se porte pas si mal que ça, et c'est le bien le sens du message que Dominique Juillot a souhaité porter au plus haut ce lundi soir, à l'occasion des voeux du Nouvel An. Devant une salle bien remplie, en présence des représentants de la vingtaine d'associations de la commune, des commerçants et artisans de la commune, des élus locaux, des maires voisins mais aussi d'Olivier Tainturier - Sous Préfet de l'arrondissement de Chalon, de Sébastien Martin - président du Grand Chalon et de Marie Mercier - Sénateur de Saône et Loire, Dominique Juillot est revenu. sur un certain nombre de réalisations de l'année 2023.

Avec un investissement supérieur au fonctionnement, Mercurey poursuit sa mue, dont notamment les aménagements de l'entrée du village, du côté Chalon, mais aussi ceux des deux places du bourg, sans oublier la Croix-Rousse. Dominique Juillot s'est amusé d'ailleurs sur le fait "que le bâti a doublé de valeur à la Croix-Rousse depuis l'aménagement de la place".

Le maire de Mercurey n'a pas manqué d'égratigner " ceux qui apportent des réponses trop faciles sur des sujets trop complexes alors qu'il faut faire attention aux excès". L'occasion aussi, d'adresser un message de remerciements et de sympathie à Arnaud Danjean, député européen qui met fin à son mandat parlementaire avec les prochaines élections.

"Peu de village de notre taille ont une telle offre de services"

En tant que maire de village, la question de l'attractivité est au coeur de toutes les attentions, et Mercurey n'échappe pas à la règle. Avec l'arrivée de Julie Caron, médecin généraliste, la question de la désertification médicale a été résolue de la plus belle des façons. L'installation d'une nouvelle boulangerie mais aussi du boucher-charcutier Lilian Bacherot, "la star régionale" comme l'a qualifié Dominique Juillot, " le village ne se porte pas si mal que ça".

Côté démographie, "on stabiliser par le haut avec l'arrivée d'une vingtaine de nouveaux habitants". Côté perspectives, c'est le quartier d'Etroyes qui devrait être au centre des attentions. "Cette année, on va faire tourner la matière grise" a prévenu Dominique Juillot.

Les conscrits en 4 à l'honneur

C'est Lola Bernard, toute jeune Présidente des conscrits, qui a pris le micro pour lancer l'appel à toutes et tous en vue des conscrits de l'an 4 qui se tiendra le samedi 1er juin. Toutes les bonnes volontés ont été appelées à les rejoindre. Une prochaine réunion d'information se tiendra le 2 février à 19h en la salle du Cep d'Or. L'édition 2024 des conscrits entend s'ouvrir aussi aux communes voisines d'Aluze, Charrecey mais aussi de la vallée des Vaux.

Laurent Guillaumé