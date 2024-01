Pont de Thorey - De grosses perturbations à prévoir jusqu'en novembre 2024

Dans le cadre de son action au quotidien pour entretenir et améliorer la sécurité des ouvrages d’art, le Département de Saône-et-Loire engage un chantier de réparation et de renforcement du pont de Thorey franchissant la Saône et assurant la liaison des communes de Gigny-sur-Saône et de Saint-Germain-du-Plain.

C’est, pour la collectivité, un investissement de 3 200 000€ TTC au service de la sécurité des usagers et de la bonne conservation de son patrimoine routier.

La réalisation de ces travaux d’importance, en cours depuis le 15 janvier, nécessite une circulation alternée avec limitation du gabarit jusqu’au 29 novembre 2024.

Des coupures totales de circulation sur l’ouvrage seront également à prévoir durant cette période et feront l’objet d’informations particulières à l’approche de l’ouvrage.

Le Département de Saône-et-Loire, conscient de la gêne occasionnée, conduira les travaux dans les meilleurs délais. Pour permettre au personnel des entreprises de travailler en toute sécurité, il est demandé aux usagers de respecter la signalisation temporaire et de bien suivre les itinéraires de déviation mis en place en amont du chantier. Le Service Territorial d’Aménagement du Chalonnais reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire au 03.85.94.95.50.