Chœur Gospel Chalon, après l’effort le réconfort !

L’association, basée à Chalon-sur-Saône et créée il y a plus d’une dizaine d’années déjà, convie ses adhérents chaque mercredi à l’École Pablo Neruda, pour chanter sur des musiques d'essence afro-américaines : gospel, negro-spirituals, saoul, chants africains.... sous la houlette de Sébastien Vaivrand qui parvient avec beaucoup de talent, d'exigence, mais surtout dans la joie et la bonne humeur, à diriger ce Choeur de plus de 100 choristes !

Plusieurs dimanches dans la saison, une rencontre est organisée afin de consacrer toute la journée à la pratique du répertoire. Cette journée est marquée par une pause déjeuner appréciée, offrant une atmosphère conviviale qui permet notamment aux nouveaux choristes de mieux faire connaissance avec l'ensemble du Chœur. Ainsi, dimanche dernier, des galettes des rois, conformément à la tradition, ont été dégustées.

Cette saison, le Chef de chœur a élaboré un répertoire spécialement adapté aux représentations qui auront lieu dans diverses églises de la région. Plusieurs édifices ont été sélectionnés pour accueillir les choristes et mettre en valeur ce nouveau répertoire. Les dates et lieux seront communiqués très bientôt sur https://choralegospelchalon.com

SBR - Photos transmises par Evelyne Nevers pour publication.