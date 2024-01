Retour en images sur le repas des aînés du Comité de quartier Avenir-Aubépins-Saint-Gobain

Dimanche 21 janvier 2024, il y avait une ambiance de folie lors du repas des aînés du Comité de quartier Avenir-Aubépins-Saint-Gobain à la Petite salle du restaurant Marcel Sembat.

Au menu de ce repas des aînés :

Gougères et feuilletés de bienvenue

Foie gras de canard et sa salade de pépites de saumon

Aiguillette de poulet sauce Crémant

Gratin dauphinois

Faisselle aux fines herbes ou à la crème

Pavé Nougat-Mandarine

Café

Apéritifs et vins compris

120 personnes se sont rendues sur place pour un après-midi tout en sourires et joie, comme nous l'indique Maryline Nutte, la présidente du Comité de quartier Avenir-Aubépins-Saint-Gobain.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati