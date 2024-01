Rencontre UFOLEP entre le Grand Chalon Athlétisme et Autun Running

Samedi matin, malgré les températures négatives, le soleil était au rendez-vous afin de permettre à une trentaine d enfants du Grand Chalon Athlétisme et d Autun Running de se rencontrer autour d'un cross au stade Léo Lagrange.

Trois courses étaient organisées par le Grand Chalon Athlétisme : la première pour les plus jeunes, d une longueur de 400 m. La seconde de 800 m et enfin la dernière de 1200 m pour les plus grands.



Tous les enfants ont reçu une médaille et ont pu reprendre des forces grâce à un petit goûter offert par l UFOLEP 71. Une bien belle matinée en présence de Lucien Matron, Président de l UFOLEP 71, Ethis Berthelard Délégué de l UFOLEP 71, Christophe Chevaux, Président de Autun Running et Christophe MAGNIEN, Co-Président du Grand Chalon Athlétisme.

Cette rencontre était également encadrée par Aude, Sylvie, Roland et Cyril, entraîneurs et aide entraîneurs du GCA.



Le prochain rendez-vous entre les deux club aua lieu en avril pour une rencontre autour d un saut, d un lancer et d une course.