Environ 1 000 personnes à la cérémonie des vœux aux associations et à la population, salle Marcel Sembat

Mardi 23 janvier 2024, à 18 h 00, à la Salle Marcel Sembat, 1 place Mathias à Chalon-sur-Saône, se déroulait la cérémonie des Vœux aux associations et à la population par le Maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret.

Un événement qui se déroulait en présence de Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, Bruno Legourd, 1er adjoint, Bénédicte Mosnier, 4e adjointe en charge de la culture, Valérie Maurer, 6e adjointe en charge des affaires familiales et de la démocratie locale, Maxime Ravenet, 7e adjoint en charge du monde associatif et du développement de la e-administration, Évelyne Lefebvre, 10e adjointe en charge des espaces verts et du développement durable, Jean-Michel Morandière, 11e adjoint en charge de la jeunesse et de la vie des quartiers, Sophie Landrot , 12e adjointe en charge de l’urbanisme et du logement, des Conseillères et Conseillers Municipales Véronique Avon, Déléguée à l’animation commerciale, Isabel Paulo, Déléguée aux actions en direction des jeunes, Dominique Rougeron, Déléguée aux personnes âgées et à l’accompagnement du handicap, Pierre Carlot délégué aux Associations, Fabrice Faradji, Délégué aux grands équipements sportifs et aux sports, Bruno Rochette, Délégué aux relations avec les bénévoles associatifs, aux Conseillères et Conseillers chargés de mission, Elisabeth Vitton, Chargée du lien social et de l’insertion dans les quartiers Saint-Jean, Laurence Friez , Chargée du lien social et de l’insertion dans les quartiers de l’Ouest chalonnais, Emmanuelle Dupuit, Chargée du renforcement de la brigade « Ville Propre », Françoise Vaillant, Chargée de la création du permis de végétaliser en pied d’immeuble, Monique Brédoire , Chargée du développement des actions pour le bien-être animal en milieu urbain, Serge Rosinoff, Chargé de la mémoire et du monde patriotique, Paul Thébault, Chargé du suivi des délégations de service public et de la commission de sécurité...

Extrait du discours de Gilles Platret : « Nous voici réunis pour cette traditionnelle cérémonie des vœux, traditionnelle pas tant que cela ! Parce que nous avons depuis des années et des années, choisi de la consacrer au monde associatif et il est largement représenté ce soir mais nous avons décidé aussi cette année de l’ouvrir à l’ensemble de la population parce qu’il nous semblait que c’était un moment agréable qui nous permet à la fois de vous retrouver, de parler un peu de l’avenir et de passer quelques moments conviviaux ensemble […] J’aimerai aussi avoir une pensée profonde pour nos amis agriculteurs car la ville de Chalon a toujours été à leur côtés et toujours fait ce qu’il fallait pour les soutenir […] Leur dire aussi que nous sommes à leur côtés et c’est pour cela que nous avons mis les drapeaux de l’Hôtel de Ville en berne suite à la tragédie de ce matin, en signe de compassion et de soutien ! Alors cette actualité elle est lourde, elle est chargée, elle est même angoissante. Hélas, les perspectives qui se dessinent sur le plan national et international, vous le savez, ne sont pas des perspectives très aguichantes. Nous avons plusieurs motifs de crainte, nous voyons autour de nous un monde déstabilisé, chamboulé et livré trop souvent à la violence, soit un monde qui peut nous faire peur. Au milieu de tout cela, il y a néanmoins des raisons d’espérer et si nous sommes ici chalonnaises et chalonnais, c’est aussi pour affirmer très clairement à quel point nous pensons que la commune peut-être ce qui nous rassemble, au milieu d’un monde de plus en plus violent pour chacune et chacun d’entre vous. La commune de Chalon-sur-Saône, c’est celle qui est en capacité de nous et de vous voir monter des projets que ce soit au niveau associatif, que ce soit avec les associations sportives et non sportives. Tous ces projets que vous pouvez monter et bien c’est une réponse que nous faisons à l’instabilité du monde [...] Vous êtes 1 millier d’associations actives sur Chalon-sur-Saône et l’année dernière, la ville de Chalon vous a aidés pour mettre en place 956 événements associatifs […] Et je veux sincèrement remercier tous les bénévoles qui sans compter leur temps, leur énergie, tout en sacrifiant d’autres occupations qu’ils pourraient menés, ont décidé de se consacrer aux autres et de permettre de nous retrouver […] Alors cette année 2023, elle a été chargée mais nous avons la volonté de continuer sur cette lancée de projets, avec un budget serré certes mais quelle famille peut dire aujourd’hui qu’elle n’a pas de budget serré […] Pour autant on peut vraiment faire tout de même plein de choses et c’est ce pari que nous tenons, que nous faisons, d’investir sur l’avenir. Sur l’année 2023 par exemple nous avons pensé aux jeunes en ouvrant le site de ‘La Place’, ce site que vous connaissez bien que l’on appelle aussi le pavillon de l’Arquebuse qui se trouve juste derrière la poste et l’Obélisque. Un lieu nouveau où les jeunes peuvent se retrouver et monter des projets et rencontrer des partenaires […] C’est aussi plus de proximité quand nous inaugurons la nouvelle maison de quartier du centre sur l’Ile Saint Laurent. Quand nous avons rénové le théâtre de verdure où d’ailleurs je vous annonce un premier concert décoiffant pour le printemps […] Alors, bien sûr, il y a aussi les travaux qui bouleversent quelque peu vos habitudes mais sachez que l’année dernière, il y a eu 40 000 m2 de domaine public qui ont été rénovés dans tous les quartiers et c’est aussi cela une ville qui continue d’avancer. C’est aussi 300 arbres qui ont été plantés car nous continuons notre politique 1 arbre arraché parce qu’il est sanitairement dangereux égal 2 arbres replantés […]

Mais je veux surtout insister ce soir sur l’année qui vient ! L’année 2024 qui va marquer la 10ème année de notre administration puisque la dernière fois que les chalonnaises et les chalonnais nous ont fait confiance, c’était en mars 2014 […] Aussi, ce qui nous importe c’est la suite, c’est le programme que nous avons présenté aux chalonnais en 2020 et que nous devons tenir et que nous tiendrons. C’est un programme exigeant, c’est un programme de rayonnement pour notre ville, c’est un programme auquel nous tenons car il est à destination de toutes les générations.

Nous allons insister sur la politique jeunesse car les dangers pour les jeunes sont absolument énormes. Nous avons donc devoir pour préserver l’avenir de faire en sorte que nous donnions aux jeunes l’occasion de monter des projets d’épanouissement personnels pour les écarter de ces tentations, de ces risques, de ces violences dont ils seraient les première victimes […] C’est pour cela que pour les vacances de Pâques, nous ouvrirons au profit des jeunes un nouveau centre de loisirs dans un ‘Carmel’ entièrement rénové !

Nous continuerons aussi d’assumer le patrimoine scolaire où chaque année, nous consacrons 1 million d’euros à la rénovation de nos écoles […] Car l’école doit être plus que jamais le ciment de la République […] C’est pourquoi nous continuerons nos efforts car nous avons des écoles à rénover, des écoles à compléter par des bâtiments nouveaux pour faire face à la surpopulation scolaire de certains établissements !

je veux aussi avoir, dans ce monde compliqué, avoir un petit mot pour nos concitoyens, chalonnaises ou chalonnais, jeunes, moins jeunes, enfants, qui souffrent de la situation économique […] Suite à toutes les augmentations tarifaires sur l’électricité et le reste que l’on nous annonce pour le mois prochain, pour les familles qui arrivent en fin de mois et ne savent pas comment ils vont le boucler, leur dire que nous continuerons de mettre en place ces aides car nous voyons que depuis 2019 le nombre de ces bénéficiaires a été multiplié par 10, 30 familles en 2019, 300 cette année ! […] Car dans une commune comme la nôtre on pratique les 3 devises de la République, ‘Liberté, égalité et fraternité’ […] A ce titre là, nous serons à côté de ceux qui ont des difficultés et nous redoublerons nos efforts !

Nous avons fait aussi depuis 2014 un enjeu énorme sur la sécurité : vidéo protection, augmentés et mieux équipés nos policiers municipaux, ouvert un poste de Police Municipale aux Près Saint Jean, accentué la présence policière sur le terrain et bien sachez que nous allons continuer […] Nous augmenterons le nombre de nos policiers municipaux car nous souhaitons arriver à 47 policiers ce qui permettrait d’avoir 1 policier pour 1000 habitants [...] Nous allons augmenter nos caméras de vidéo-protection avec un basculement du centre de supervision urbain sur le site de la Banque de France […] Lieu qui deviendra très prochainement l’Hôtel de Police de Chalon-sur-Saône en tous les cas pour la Police Municipale […] Nous allons ouvrir un nouveau poste de police municipale sur le quartier du plateau Saint Jean car c’est une nécessité suite aux nombreuses incivilités !

Mais une ville c’est aussi de grands chantiers et une transfiguration d’un certains nombres de secteurs […] En cette année 2024, nous allons lancer le chantier de rénovation du quai de la Poterne, comme vous le voyez, on remonte à présent la rivière […] Plus tard notre idée étant de continuer avec le quai Saint Marie !

Concernant l’Ile Saint Laurent qui a déjà entamé sa transformation, c’est un site extraordinaire de plusieurs hectares et comme vous le savez sur le site de l’ancien hôpital, nous avons l’idée d’y déménager le musée de la photographie pour la création d’un futur musée. D’ailleurs, nous allons aussi faire sortir de terre des bâtiments qui serviront de réserve au musée [...] Et puis, il y a la 2ème partie du site de l’Ile Saint Laurent où des bâtiments seront construits pour faire un nouveau quartier […] Plus d’une centaine de logements seront construits dans un cadre exceptionnel pour faire en sorte que cette ile retrouve une vocation culturel, commerciale et d’habitat !

Nous allons aussi lancer le chantier de toilettage de la Cathédrale Saint Vincent début mars de cette année notamment sur la Nef et le Cœur. Cela va bousculer les habitudes, la vie paroissiale… pour ré-ouvrir symboliquement la Cathédrale Saint Vincent, s’il n’y a pas d’aléas de chantier en octobre 2025 à l’occasion de la Paulée […] Cela sera la renaissance de notre Cathédrale qui est un magnifique trésor d’attractivité et qui fait aussi notre fierté, d’ailleurs c’est notre patrimoine et en même temps nos racines !

Il y a un thème aussi qui nous tient à cœur, c’est le vivre ensemble avec la e-administration dématérialisée que nous avons mis en place avec le Grand Chalon. D’ailleurs, je veux saluer ici tous les agents de la ville de Chalon, du Grand Chalon et ceux du CCAS qui font un travail remarquable pour assurer la proximité et répondre à vos demandes. Mais nous avons décidé d’aller plus loin dans le service rendu à la population notamment à partir de septembre pour vous fournir des services accessibles par internet à toute heure du jour et de la nuit car nous voulons être aux côtés des personnes dont les longues années les isolent parfois un peu. C’est pourquoi en cette année 2024, nous lancerons un nouveau service en direction des chalonnaises et chalonnais de plus de 70 ans. Un service qui leur permettra de répondre aux besoins de leurs petits travaux afin de leur faciliter la vie au quotidien. Notre but étant que chacun puisse vieillir le plus longtemps possible chez soi et je pense que c’est ce que chacun d’entre nous espère et pour, ne pas à un âge avancé, être obligé de déménager !

Mesdames et messieurs, je suis heureux aussi de vous annoncer que les travaux pour la mise en accessibilité de la gare de Chalon vont commencer dès cette année [ …] Des travaux qui vont être financés par trois partenaires, la SNCF, l’Etat et la Région et qui devraient se terminer début de l’année 2026. Aussi si la passerelle côté droit de la gare existante fera l’objet d’une rénovation à 50/50 SNCF / Ville, dans le projet de rénovation, il y aura la création d’une nouvelle passerelle sur le côté gauche desservant tous les quais et munie d’ascenseurs. Les quais feront aussi l’objet de rénovation !

Pour terminer, si nous continuerons à lutter contre le communautarisme, je vous invite à un grand événement populaire que nous allons fêter cette année, c’est le 80ème anniversaire de la libération de Chalon. Cela sera un moment extraordinaire. Nous allons fêter la liberté, retrouver l’union avec ceux qui ont libéré cette ville, l’Armée mais aussi le peuple du maquis donc je vous donne rendez vous au mois d’août mais surtout le 5 septembre, date de journée anniversaire.

Et puis le 4 septembre il y aura la commémoration du dynamitage des ponts de Chalon et ce jour là, mesdames et messieurs, grâce au Département de Saône-et-Loire, nous inaugurerons le pont Saint Laurent restauré car l’obélisque se dressera à nouveau !

Alors mesdames et messieurs ! Vive chalon et belle année 2024 à chacun d’entre vous ! ».

S’en suivait un pot de l’amitié avec galette des rois,

Avec animation musicale

Clin d’œil à la Maîtrise Saint Charles qui a lancé la soirée,

Aux Reines de Carnaval.

