Plus de 86 kg d'herbe de cannabis saisis sur l'A31 par les douaniers de Dijon

Les douaniers Dijonnais ont procédé à un contrôle sur un véhicule de tourisme, immatriculé en France. Le conducteur a présenté un passeport albanais et a déclaré arriver de Lyon et de se rendre en Allemagne. Lors de la fouille du véhicule, une forte odeur de cannabis se dégageait de la banquette arrière. C'est un espace aménagé entre la banquette et la coffre qui a révélé 78 sacs thermosoudés contenant plus de 86 kg d'herbe de cannabis, dont la valeur est estimée à 388 900 euros.

Jugé en comparation immédiate ce lundi, l'automobiliste a écopé d'une peine de 18 mois d'emprisonnement délictuel avec maintien en détention ainsi que d'une interdiction du territoire français de 10 ans et une amende douanière de 388 900 euros.

Pour rappel, en 2022, les services douaniers ont saisi 66,25 tonnes de cannabis sur l'ensemble du territoire, dont près de 2,7 tonnes par la Direction Régionale des Douanes de Dijon.