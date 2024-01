Pont d'Allerey sur Saône... le coup de gueule d'un usager

"Depuis au moins 3 semaines les feux tricolores du pont de Saône de Allerey sur Saône sont en panne, et on en a encore pour 15 jours minimum. La solution apportée par la DIR est d’avoir mis des panneaux pour faire alterner les véhicules sachant que la traversée du pont fait 260 m, il va de soit qu"à un moment ou un autre on se trouve 2 voitures face à face, ce qui engendre des frictions entre conducteurs et automatiquement des marches arrière sur le pont. Ayant eu la DIR au téléphone , la suggestion de feux provisoire de travaux est exclue cause des vols de batterie. N’aurait-il pas été plus judicieux de mettre le pont en voie unique et de faire une déviation par Bragny et d’interdire les poids lourds dans le sens Beaune /Verdun, ainsi plus de risque de non-respect de la signalisation ou des altercations verbales ?" s'interroge Jérôme, fidèle d'info-chalon.com.