+ 305 euros pour les frais de mandat des députés de l'Assemblée Nationale... une hausse au plus mauvais moment

Tout est question de symbole et franchement valider une telle hausse à ce moment là.. c'est jouer un peu plus avec le feu.

Même les élus du Rassemblement National ont validé la décision, en dehors des élus de la France Insoumise (ouf!). Précisons tout de suite toutefois, ce sont des frais de mandat payés en avance et pas l'indemnité personnelle du député qui est vue à la hausse.

Pour autant, peu importe, la justification qui sera formulée par les parlementaires, ici c'est un symbole qui passe au plus mal à l'heure où les agriculteurs se mobilisent, à l'heure où le tarif de l'électricité prend encore + 10 % et que l'inflation sur les produits alimentaires explose et que nombre de Français se demandent comment ils boucleront leur fin de mois.

Comment l'idée de voter une hausse de 305 euros peut-elle surgir à ce moment là ? Comment voter une telle hausse alors même que le Ministre de l'économie annonce un déficit record supérieur à 173 milliards d'euros ? Comment peut-on justifier une telle pratique alors même qu'on demande aux Français de faire toujours plus avec toujours moins ? L'exemple... l'exemple... et là c'est vraiment mal joué... au pire moment ! A moins finalement de confirmer que la classe politique, en l'occurence ici les parlementaires, ne vit pas du tout sur la même planète que le Français moyen... mais ça on le savait un peu non ?

Laurent Guillaumé