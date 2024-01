Orange Bleue : le projet social a été présenté aux partenaires ce vendredi

C’est ainsi qu’en présence des différents intervenants de l’Orange Bleue, de Serge Gonthey et Jean-François Kicinski, élus municipaux et des représentants de tous ses partenaires*, Déborah Boucassot, directrice Enfance Jeunesse Famille, a tout d’abord rappelé le rôle d’un centre social et son projet à savoir :

*Le centre représente la « Maison des habitants » afin de les accompagner et de leur proposer de l’animation socio-culturelle de proximité

*Le projet social est un projet obligatoire à renouveler tous les 4 ans pour maintenir l’agrément centre social accordé par la Caisse d’Allocation Familiale par validation de ce projet.

La démarche de renouvellement a donc été pilotée par plusieurs instances : comité de pilotage et équipe diagnostic et projet.

Dans un second temps l’équipe a présenté le résultat du diagnostic de manière ludique :

*Minis sketchs pour présenter les faiblesses et menaces : difficultés d’accès et de visibilité du centre social

*Quizz pour les forces et opportunités dont les 2 plus grandes sont l’équipe et le potentiel d’évolution partenarial et d’organisation

*Problématique issue du diagnostic à laquelle répondra le futur projet social : « comment le centre social de la ville de Saint Marcel actuellement assimilé à un accueil collectif de mineurs peut se réorganiser et adapter ses pratiques afin de se positionner en acteur de la vie locale en réponse aux besoins des habitants en termes d’accompagnement à la vie quotidienne et d’accès aux droits ? »

C’est donc à cette problématique que le plan d’action du projet social s’attachera à répondre tout au long des 4 prochaines années.

La place des partenaires a enfin été abordée où l’objectif dans ce projet est de les accueillir pour les connaître et se faire connaître mais surtout pour agrandir ponctuellement l’équipe du Centre Social en s’associant sur des actions à destination des habitants de 3 manières :

*Co meneurs (centre social et partenaires en co-construction)

*Acteurs

*En soutien

C’est ainsi qu’à partir d’une cible, les partenaires ont pu se positionner sur leur volonté de participation au sein de ce projet.



Amandine CERRONE.

*Partenaires présents : Mission locale, Education nationale (écoles primaires et collège), PMI, Assistante sociale du département, CCAS, Service Culture, …