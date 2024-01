Visite guidée et commentée du musée de la Maison de Loisirs de Champforgeuil par les enfants.

C’est une première avec ce musée et son exposition d’œuvres créées par les enfants, œuvres inspirées de grands artistes Jackson Pollock expressionniste abstrait, Arcimboldo peintre maniériste italien, Paul Signac à l’origine du pointillisme et Andy Warhol bien connu pour ses portraits de Maryline Monroe, les jeunes artistes ont dessiné, élaboré différents tableaux, mettant parfois leur propre personne dans la production.

L’entrée et l’accueil au musée étaient tenus par Céline Cerquiera directrice de la Maison de Loisirs.

Pour préparer ce musée et cette exposition, pilotés par Romain animateur à la Maison de Loisirs, les tous petits ont travaillé dès la rentrée septembre, les plus grands ont commencé après les vacances de la Toussaint. La dizaine d’enfants a terminé aux vacances de Noël et ce mercredi, c’était le grand jour en présence d’Annie Sassignol maire de la commune, de Marielle Pageaut directrice du CCAS, des animateurs, des parents des enfants et de quelques visiteurs.

Nathan a fait la présentation et commenté la visite.

De la ferme des pitchounes en passant par Andy Warhol et les autres, les enfants ont réalisé de véritables prouesses artistiques, ils avaient bien mérité, après cette visite, un petit goûter offert par le CCAS.

C.Cléaux